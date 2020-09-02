سيـــاســة

«خطوة وحشية»… إسرائيل تمنع نهائيا تسليم جثامين المقاومين الفلسطينيين لذويهم

اعتبرت مجموعة "عدالة" الحقوقية القرار الإسرائيلي "بالغ الوحشية" و"غير قانوني".
المال - خاص 1:24 ص, الخميس, 3 سبتمبر 20 1:24 ص, الخميس, 3 سبتمبر 20

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قررت إسرائيل عدم تسليم جثامين جميع المقاومين الفلسطينيين لذويهم سعيا لمنع الهجمات، في خطوة نددت بها مجموعات حقوقية واعتبرتها وحشية، بحسب شبكة روسيا اليوم

وقبل القرار الذي صادقت عليه الحكومة الأمنية، كانت إسرائيل تحتفظ فقط بجثث مقاتلي حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

ووفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم، فإن الإجراءات الجديدة قد تعني أن إسرائيل لن تعيد جثث أي من الفلسطينيين الذين يقتلون نتيجة هجوم على إسرائيليين.

ورحب وزير الدفاع بيني غانتس بقرار الحكومة معتبرا أنه يأتي في إطار إجراءات “ردع” أوسع نطاقا.

وقال: “عدم إعادة الجثث هو جزء من التزامنا أمن المواطنين الإسرائيليين، وبالطبع إعادة الشابين إلى الديار”، في إشارة إلى رفات جنديين إسرائيليين تحتجزهما حماس في غزة منذ حرب عام 2014.

واعتبرت مجموعة “عدالة” الحقوقية القرار الإسرائيلي “بالغ الوحشية” و”غير قانوني”.

وقالت إن “سياسة استخدام الجثث كورقة مساومة تنتهك أبسط القيم العالمية والقانون الدولي الذي يحرم المعاملة القاسية وغير الإنسانية”.

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بقلم المال - خاص

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