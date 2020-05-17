«خطوة هامة لتقليص الخسائر».. رسالة من وزير الطيران للعاملين بالقطاع بعد تشغيل السياحة الداخلية

دعا الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، العاملين بالقطاع الاستعداد لمرحلة عودة السياحة الداخلية كخطوة هامة لتقليص حجم الخسائر التي يتكبدها القطاع، وذلك بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بإعطاء الضوء الأخضر لبدء تشغيل السياحة الداخلية ضمن إجراءات التعايش التي بدأتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورنا المستجد.

كما دعا الوزير جميع العاملين الإلتزام بالتدابير الاحترازية المتبعة حالياً، وإعتماد إجراءات صارمة للحفاظ علي سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطارات، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى، والتركيز على الصحة والنظافة والتعقيم والتي ستشكل أولوية قصوي للركاب والعاملين في المرحلة القادمة.

وأضاف الوزير في رسالة للعاملين حصلت “المال” علي نسخة منها، أنه لابد من تطبيق الإجراءات والضوابط التى أوصت بها كلا من المنظمة الدولية للطيران المدنى “الإيكاو” والاتحاد الدولى للنقل الجوى “الأياتا” في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الوزارة رغم كافة الظروف الحالية لا تتواني عن تنفيذ رؤيتها المستقبلية لقطاع الطيران ولا تتوقف عن البحث عن كل تطوير يحسن بيئة العمل قائلاً” فلابد الإ يشتغلنا الحاضر عن تحديات المستقبل الكبيرة”.

وأعلن الوزير أنه تقرر صرف مبلغ 2000 جنيه لجميع العاملين بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.