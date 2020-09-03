خطوة للوصافة و«إفريقيا».. الزمالك يضرب بيراميدز بثنائية نظيفة

استطاع نادي الزمالك تحقيق فوز مثير على بيراميدز بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز.

ثنائية الزمالك جاءت عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 40 بعد استلام كرة عرضية من أشرف بن شرقي، وكابونجو كاسونجو في الدقيقة 80 بعد انفراد تام قبل أن يراوغ المهدي سليمان حارس بيراميدز ويسجل الهدف الثاني.

وشهدت المباراة إهدار محمد فاروق لاعب بيراميدز لركلة جزاء احتسبها الحكم محمد الحنفي في الدقيقة 78 من زمن الشوط الثاني بعد الرجوع لتقنية الفيديو، قبل أن يسجل كاسونجو هدف الاطمئنان لنادي الزمالك.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 48 في المركز الثاني خلف الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 62 نقطة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلًا المركز الثالث.

الزمالك بفوز اليوم يضمن المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن بيراميدز، سعيًا من كلا الفريقين لحسم مركز الوصافة، قبل الموعد المحدد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن إرسال اتحاد الكرة المصري للأسماء المشاركة في البطولات الإفريقية في الموسم الجديد، قبل يوم 20 أكتوبر.