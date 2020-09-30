خطوة لقيادة الأهلي.. موسيماني: «رحلت لأخوض تجربة جديدة خارج البلاد»

أفادت التقارير المقربة من النادي الأهلي، أن مجلس الإدارة أتم اتفاقه مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني

أصدر بيتسو موسيماني، مدرب صنداونز السابق، بيانًا رسميًا، يودع فيه الفريق الذي قاده لمدة 8 سنوات واستطاع التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك، والانتصار على الأهلي بخماسية في النسخة الماضية.

وأفادت التقارير المقربة من النادي الأهلي، أن مجلس الإدارة أتم اتفاقه مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ليخلف المدرب السويسري ريني فايلر في تدريب الأحمر، حيث سيتولى الفريق بعقد لمدة سنتين وسيصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة.

بيان موسيماني

وقال موسيماني، خلال بيانه: «بشعور من الألم والحزن، أترك ماميلودي صنداونز، قبلت عرضًا من فريق دولي. صنداونز كان عائلتي لمدة 8 سنوات، رئيس النادي باتريس موتسيبي كان بمثابة الأب والمعلم والصديق وكاتم الأسرار، لم يكن يمكن أن أتركه أو أترك صنداونز».

وأضاف: «سأرحل، وأنا أحمل روح الأمة الصفراء معي. فبعد الفوز بـ5 ألقاب دوري مع صنداونز، ليصل رصيد الفريق إلى 10 ألقاب، كيف يمكنني أن أجد الرحيل سهلا؟ كيف أودع العائلة هنا والإدارة والنادي والجماهير».

وتابع: «من كل قلبي، أنا سعيد أن رئيس النادي بارك خطوتي الجديدة، لم أتوقع أقل من رجل كان جيدًا وكريمًا معي، هو نوعية القائد التي قد تودها أي عائلة أو ناد أو شركة أو بلد، لقد تشرفت بالحصول على بعض من حكمته».

موسيماني يلمح لقيادة الأهلي

واستكمل موسيماني بيانه: «نجاحي هو نجاحه، لولاه لما حققت نصف ما حققته، أترك عائلة صنداونز وأنا أعرف أن روابطنا من الصعب أن تتكسر، طريقنا سيتقابل مرة أخرى، هذا ليس طلاقا من صنداونز».

واستطرد: «سأخرج إلى رحلة جديدة خارج حدود منطقة راحتي، وأعرف أن صنداونز سيستعمل هذا الأمر لوضع رؤية جديدة».

وتابع: «كان لدي 4 سنوات متبقية في عقدي، لكن تلك الفرصة كانت كبيرة للغاية، ولم تكن لتأت لي دون أن أكون جزءًا من صنداونز وقيادته للفوز بدوري أبطال إفريقيا والتأهل إلى كأس العالم للأندية».

وأتم: «سأعترف أن هناك أخطاء حدثت في مسيرتي، ولكن كان هناك ضحكات وانتصارات أكبر، سآخذ هذه الأمور معي إلى تجربتي الجديدة. عن كل أخطائي أعتذر للرئيس وللنادي، وأتمنى لهم التوفيق في الدفاع عن الألقاب».