«خطوة تاريخية لدخول اكتشافات الفضاء».. السيسي : تابعت بكل فخر إطلاق مسبار الأمل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الاثنين، إنه تابع بكل فخر وإعزاز إطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى الفضاء .

وأوضح في تدوينة بصفحته الرسمية في فيسبوك أن خطوة الإطلاق “وإن كانت سباقة وتاريخية لدولة الإمارات الشقيقة لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي، فهي تجسد الأمل المنشود في استرجاع امجاد واكتشافات الأمة العربية والاسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار”.

وأمس انطلق مسبار الأمل من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان على متن صاروخ الإطلاق “إتش 2 إيه” في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

ومن المخطط أن ينفصل مسبار الأمل عن الصاروخ بعد ساعة من عملية الإطلاق وبعدها بدقائق سيقوم بتشغيل الألواح الشمسية ثم بعد حوالي من 15 إلى 20 دقيقة سيتم أول اتصال مع مركز التحكم الأرضي في مركز محمد بن راشد للفضاء وسيقوم الفريق التقني في المركز بعملية تحليل البيانات الواردة من المسبار.

ومن المقرر أن يتم بعد 28 يوما من الإطلاق استخدام نظام الدفع والتوجيه للمسبار لتوجيهه نحو مدار المريخ حيث تم تصميم نظام الدفع عالي الدقة بمساهمة إماراتية.