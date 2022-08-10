تعد منطقة مثلث ماسبيرو من المشروعات المميزة التي حرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطويرها، بعد أن كانت تمثل إحدى المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه سيتم الإعلان عن إجراءات التسكين للسكان العائدين لمنطقة أبراج (السكن البديل) بمثلث ماسبيرو، نهاية أغسطس الجاري، من خلال محافظة القاهرة، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، وصندوق التنمية الحضارية.. بوابة”المال” تقدم من خلال هذا التقرير خطوات وموعد تسليم وحدات مثلث «ماسبيرو»..

موعد تسليم وحدات مثلث «ماسبيرو»

تجرى قرعة علنية، للمواطنين حاملي عقود العودة للمنطقة عقب تطويرها، ومن ثم تسليم الوحدات السكنية لهم، خلال شهر من إجراء القرعة العلنية، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وفى خلال شهر من الإعلان يقوم المواطن باستكمال الأوراق المطلوبة، وسداد رسوم تركيب العدادات.

خطوات تسليم وحدات مثلث «ماسبيرو»

سيتم تحديد موعد لإجراء قرعة علنية، لجميع المواطنين للعودة من جديد لتسلم وحدات مثلث «ماسبيرو»، فى نهاية الشهر الجاري، الذين اختاروا العودة مرة أخرى إلى المنطقة عقب تطويرها، وحصلوا على قيمة إيجارية خلال فترة التطوير، مع العلم أن الهدف من إجراء القرعة العلنية، هو تحديد الأدوار والوحدات السكنية، للمواطنين المستحقين، حيث يتكون الدور الواحد من 26 وحدة سكنية.

ويحصل جميع المواطنين من حاملي عقود الملكية بالمنطقة، على وحدة سكنية كاملة التشطيب، ولكن منعا للصراعات بين السكان فى اختيار الأدوار وأرقام الوحدات السكنية، تم تحديد عمل قرعة علنية.

ويضم مشروع السكن البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو، برجين سكنيين، يتكون كل منهما من 18 دورا، بإجمالى 468 وحدة سكنية لكل برج، مع العلم بأن وحدات السكن البديل، داخل منطقة مثلث ماسبيرو، سيتم تسليمها للسكان، كاملة التشطيب، وبها كافة المرافق، ويضم مشروع السكن البديل، أماكن تجارية، حيث تم تخصيص الدور الأرضي، محال تجارية، وتخصيص البدروم جراجات للسكان.

890 أسرة ستعود إلى مثلث ماسبيرو

تعود 890 أسرة مرة أخرى إلى مثلث ماسبيرو، مع دفع فارق التكلفة، خاصة وأن التكلفة الحقيقية لسعر الوحدة في منطقة مثلث ماسبيرو، تبدأ من 950 ألف جنيه، وتصل إلى مليون جنيه، بينما يبدأ سعر المتر الإداري بالمنطقة من 35 ألف جنيه، والتجاري 80 ألف جنيه.

تسليم الوحدات السكنية في أبراج مثلث ماسبيرو تشطيب كامل

تسلم الوحدات السكنية في أبراج مثلث ماسبيرو تشطيب كامل، وسيتم تخصيص 18 طابق سكني في برجين للعائدين إلى مثلث ماسبيرو، خلال أسبوعين سيتم الإعلان عن إجراءات تسليم الوحدات السكنية، وتقدير فارق السعر.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مشروع تطوير “مثلث ماسبيرو” بغرض متابعة معدلات تنفيذ المشروع على أرض الواقع، ورافقه خلال الجولة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن جهته، أعلن المهندس عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، انتقال 450 أسرة من مثلث ماسبيرو إلى حي الأسمرات، قائلا إن بعض الأهالي دفعوا قيمة مالية بسيطة لذلك الغرض، لحصولهم على شقق ممميزة.