خطوات وإجراءات نقل ملكية عداد المياه من شخص لآخر (إنفوجراف)

نشر الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، عبر موقعه الإلكتروني، وصفحته الرسمية على الفيس بوك، إنفوجرافا، يوضح للمواطنين، الخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة، في حالة نقل ملكية عداد المياه من شخص لآخر، وذلك في إطار مبادرة (اعرف حقك) التي أطلقها الجهاز التنظيمي، والتي تهدف إلى نشر بعض المعلومات الهامة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

وأوضح الجهاز التنظيمي، أن المستندات المطلوبة تشمل ما يلى، نموذج طلب تغيير عداد المياه من إسم لآخر، وبطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل الجديد، وعقد الملكية أو الحيازة، وتنازل رسمي أو توكيل موثق من العميل السابق، وصورة آخر فاتورة على الاشتراك، وآخر قراءة موجودة بالعداد المُتَنَازَل عنه محل الاشتراك، وإعلام وراثة شرعي، وتنازل رسمي أو توكيل موثق يفيد بموافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.

وأضاف جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن الإجراءات المطلوبة كالتالى، قيام العميل الجديد باستيفاء نموذج طلب نقل عداد مياه من إسم لآخر، وتوقيع العميل القديم على التنازل أمام موظف خدمة العملاء، وسداد قيمة المعاينة، ثم إجراء المعاينة للتأكد من سلامة العداد وتغييره في حالة تلفه، وسداد كامل المديونية المستحقة على الاشتراك إن وجدت، وتوقيع عقد الاشتراك وملكية العداد مع العميل الجديد، بعدها يتم إخطار الإدارات المعنية لتغيير إسم العميل على الفواتير التي سيتم إصدارها فيما بعد