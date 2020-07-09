خطوات شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من موبايلك

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خدمة جديدة تتيح للمستهلك طريقة شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذى يدعم خاصيه ال Nfc .

وتتيح تلك الخاصية إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول سواء من رصيد المحفظة الإلكترونية أو بكروت الفيزا، وفيما يلى طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول :

1-التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc.

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

3- تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه “جلوبال” أو تحميل تطبيق الكهرباخالص وفوري لأنواع العدادات الاخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

4- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

6- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الالكترونيه أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

7- قم بإدخال الكارت فى عدادك الكهربائي ليتم تحويل الرصيد.

في ذات السياق انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تركيب 500 ألف عداد مسبوق الدفع، وكودى لصالح مشتركيها خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الماضى.

كشف مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء لـ«المال»، عن أن إجمالى العدادات التى تم تركيبها خلال الفترة من 2016 حتى أبريل الماضى من خلال شركات التوزيع التسع التابعة للوزارة بلغ 9.3 مليون عداد.

تستهدف «الكهرباء» تغيير 27 مليون عداد خلال الأعوام المقبلة، بالتعاون بين كل الشركات المصنعة للعدادات.

يأتى ذلك فى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للإسراع فى تنفيذ خطة تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى مسبوقة الدفع أو عدادات ذكية.

فى السياق نفسه انتهت «الكهرباء» من تركيب 181 ألف عداد ذكى فى نطاق 6 شركات توزيع كهرباء على مستوى الجمهورية من إجمالى 9 شركات.