في الوقت الذي طرحت فيه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عبر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، شقق بالمشروع الأمريكي، كاملة التشطيب، بمدينة حلوان، أعلن الجهاز عن فتح باب الحجز للوحدات، والتي تقع بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكني الجديد، بلوك31، وتتراوح المساحات بين 94 إلى 120 مترا.. بوابة”المال” تستعرض أسعار وخطوات حجز شقق المشروع الأمريكي كاملة التشطيب بمدينة حلوان

خطوات حجز شقق المشروع الأمريكي كاملة التشطيب بمدينة حلوان

هناك خطوات لحجز شقق المشروع الأمريكي فى حلوان، تبدأ بشراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان مقابل 300 جنيه، وهي كالتالي:

1- شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان مقابل 300 جنيه.

2- يتم التخصيص وفقًا لأسبقية التقديم وسداد النسب المقررة من ثمن الشقة.

3- يتم إغلاق باب التخصيص بانتهاء تخصيص الشقق المعروضة.

4- يوجد أنظمة السداد الفوري والتقسيط.

وتخصص شقق المشروع الأمريكي وفقاً لأسبقية التقديم والالتزام بسداد النسب المقررة، وتتاح أنظمة للسداد الفوري أو التقسيط، ومن المقرر إغلاق باب التخصيص بمجرد الانتهاء من تخصيص الشقق المعروضة فى المشروع.

أسعار شقق المشروع الأمريكي كاملة التشطيب بمدينة حلوان

سعر متر شقق المشروع الأمريكي 4460 جنيه للمتر، ليسجل سعر الوحدة 95 مترا 434 ألف جنيه، ومقدم الحجز المطلوب سداده بشقق المشروع الأمريكي 10% من قيمة الوحدة، أى مايعادل 43 ألف جنيه للشقة 95 مترا.

نظام السداد للوحدات المعروضة بالبلوك 31 بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكني الجديد بحلوان

1- يتم سداد 10% من ثمن الوحدة جدية حجز عند التقدم لحجز الوحدة السكنية.

2- يتم سداد 15% من ثمن الوحدة دفعة تخصيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الحجز ويجوز سدادها مع جدية الحجز.

3- يتم سداد 35% من ثمن الوحدة دفعة استلام خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة السكنية.

الـ50% المتبقية من ثمن الوحدة يمكن سدادها كالتالي:

طريقة السداد الفوري خلال 3 شهور من تاريخ الحجز والتخصيص وفي هذه الحالة يمنح العميل خصم 3 % على إجمالي ثمن الوحدة.

طريقة السداد بالتقسيط حيث يمكن تقسيط ال 50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات – 10 سنوات – 15 سنة) وفقا لرغبة العميل بفائدة تعادل 7% سنوية.

وبالنسبة للشقة 107 أمتار فإن سعرها الإجمالي 491 ألف جنيه، ومقدم الحجز49 ألف جنيه، بنسبة 10 %، وسعر الشقة 115 مترا 515 ألف جنيه، ومقدم الحجز 51 ألف جنيه، بينما سجل سعر الشقة 120 متراً 536 ألف جنيه بمقدم حجز 53 ألف جنيه.

ويتم سداد 15% من ثمن الوحدة دفعة تخصيص خلال 5 أيام من تاريخ الحجز، ويجوز سدادها مع المقدم، وبعد شهرين يتم سداد 35 % من ثمن الوحدة دفعة استلام، والـ 50% المتبقية يتم سدادها فورياً خلال 3 شهور من تاريخ التخصيص .

ويمنح العميل خصم 3% من إجمالي ثمن الوحدة بشقق المشروع الأمريكي حال السداد الفوري، وحال رغبته فى التقسيط لـ 50 % المتبقية يتاح ذلك على أقساط شهرية لمدة 5 و10 وحتى 15 سنة بفائدة 7% سنوياً، ويتاح معاينة الشقق جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة.