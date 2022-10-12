خطوات حجز رحلات العمرة بـ4400 جنيه من خلال منصة نسك.. طريقة سريعة لإنهاء الإجراءات

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية إطلاق منصة نسك الإلكترونية؛ لحجز باقة العمرة وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة العمرة وزيارة بيت الله الحرام، بعد إلغاء القيود الصحية كافة أمام المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

سعر باقة العمرة على منصة نسك

قال وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة إن سعر باقة العمرة شاملة الإقامة على منصة نسك الإلكترونية بمبلغ 4400 جنيه، دون تذاكر السفر.

وأوضح أن المملكة أطلقت منصة نسك نهاية شهر سبتمبر عام 2022 لحجز برامج العمرة إلكترونيًّا وإنهاء التأشيرات والإجراءات للراغبين في الحج أو العمرة.

أبرز خدمات منصة نسك للعمرة

حجز مناسك العمرة

تسهيل الإجراءات التي تتعلق بعملية الدفع والحجز، وكذلك التوصيل.

حجز الرحلات السياحية والثقافية، وزيارة الأماكن الأثرية بالمملكة.

خدمات عالية المستوى للمعتمرين والزوار.

خدمة إصدار التأشيرات لدخول الأراضي السعودية.

تقديم دورات المتخصصة للعاملين بالقطاع الخاص.

خرائط تفاعلية للأماكن المقدسة.

الحصول على معلومات تتعلق بالصحية.

الاطلاع على العروض المميزة والمتنوعة.

توفير المنصة للترجمة بعدد اللغات المختلفة.

التعرف على الأماكن المناسبة لأداء المناسك.

رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444

ونستعرض لكم خطوات التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444 لحجز باقة العمرة والدخول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج أو العمرة للعام الهجري 1444، عبر السطور التالية: