خطوات جديدة وفرص مميزة لعملاء تبارك فى السوق العقارى

– إشارة البدء فى بيع وحدات الدوبليكس فى مشروع كابيتال أيست ووحدات ال Garden Frontبمشروع ناينتى افينيو



– تبارك تسعى جاهدة لحل المعادلة الصعبة لعملاءها



المال – خاص:

نظمت شركة تبارك للتطوير العقارى حفلى استقبال بالتجمع الخامس والمعادي الجديدة السبت، وقدمت فيه دعوة مفتوحة لعدد من العملاء لحضور فعالية الحفل.

وتطلق شركة تبارك للتطوير العقاري إشارة البدء بطرح وحدات مميزة للبيع في كلل من مشروعيها ناينتى أفينيو وكابيتال أيست رزيدنس. ففي ناينتى أفينيو أطلقت وحدات ال Garden Front وهي وحدات بحديقة مميزة للعائلة والأطفال لإقامة أمتع الحفلات الخاصة بها، وليحصل عملاءنا على كل ما هو أفضل نقدم لهم مجموعة من نظم السداد المتنوعة والمختلفة بالإضافة إلى العروض الخاصة المقدمة في الحفل قسط على 7 سنوات بدون مقدم.

كما تقدم تبارك للعائلات الكبيرة فرصة مميزة للاستمتاع بخدمات كومبوند سكنى متكامل والسعر المميز بفتح باب البيع لوحدات الدو بليكس 170 متر مما يجعل مشروع كابيتال أيست رزيدنس يحاكى كل الشرائح من بدءاَ من فئة حديثي الزواج حتى العائلات الكبيرة و ذلك لتنوع مساحاته وحداتها لتصل إلى أكثر من 10 أنواع مختلفة من المساحات و لكنها تتميز بتقسيماتها الهندسية الذكية التي توفر المساحة لكل أسرة ، و ذلك بالإضافة إلى ما تقدمه من أنظمة سداد متنوعة و استثنائية في مصر و العرض المقدم في الحفل خصم يبدأ من 5% و قسط على 7 سنوات بدفعة مقدم 5%. ومن جانبها صرحت ماهيتاب لبيب مديرة قطاع التسويق في شركة تبارك للتطوير العقارى بأن الشركة تسعى جاهدة لإرضاء عملاءها وجعلهم محور اهتمامها بكل ما تقدمة من جديدة يحاكى جميع متطلبات العميل في جميع المجالات ويتطور مع تطور المجتمع ودخول طرق تكنولوجية جديدة واحتياجات مختلفة فتبارك تمتلك حتى الان اثني عشر مشروع متنوع من سكنى وادارى وزراعي وسياحي.