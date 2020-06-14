خطوات تنظيف التكييف وخفض استهلاكه للكهرباء بعد زيادات الأسعار

هناك زيادة جديدة في شرائح الكهرباء سيتم تطبيقها منذ شهر يوليو المقبل ويتم تحصيلها خلال أغسطس المقبل بزيادة متوسطها 19%

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ، زيادة جديدة في شرائح الكهرباء منذ أيام على أن يتم تطبيقها منذ شهر يوليو المقبل ويتم تحصيلها خلال أغسطس المقبل بزيادة متوسطها 19%، بينما هناك بعض الأجهزة مثل التكييف تستهلك كثيرا من الطاقة.

وترصد “المال” خطوات لكيفية تنظيف التكييف وطرق خفض استهلاكه عبر عدد من الخطوات وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء مع بدء ارتفاع درجات الحرارة.

وفيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها للتاكد من كفاءة التكييف في موسم الصيف:

1. الحرص علي تغيير الفلاتر أو علي الأقل تنظيفها لأن تراكم الأتربة في الفلتر سيقلل من كفاءة التكييف.

2. معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الأتربة والحطام والعشب الصغير وما إلى ذلك.

3. من المفيد أيضا فحص مجاري الهواء.

4. معاينة خطوط التبريد.

ولخفض استهلاك التكييف من الطاقة الكهربائية يجب اتباع الآتي:

ينبغي تشغيل التكييف عند الحاجة فقط ، وضع الستائر على النوافذ لحجب الشمس عن الغرفة طوال النهار فهي تقلل من درجة الحرارة حوالي 4%.

يجب تشغيل التكييف عند درجة حرارة 25 أو 26؛ لأن ذلك يساعد على التحكم في مستويات الرطوبة، كما أن هذه الدرجة تحافظ على كفاءة المكيف.

إصلاح الأبواب والنوافذ، بحيث تكون محكمة الغلق في الغرف الموجود بها مكيف لإحكام غلقها، إذ يسبب تسرب الهواء زيادة استهلاك المكيف، بالإضافة لتنظيف فتحات المكيف.

استخدام مروحة سقف بجانب المكيف، والتبديل بينهما يوفر الكثير من الطاقة.

إطفاء المكيف فور الخروج من المنزل.

تنظيف فلاتر المكيف من أهم الخطوات التي ترشد من استهلاك الكهرباء، وينصح بتنظيفها كل أربعة أشهر لضمان عمل المكيف بكفاءته كاملة وإخراج هواء دون شوائب.

وتتضمن الزيادة الجديدة للقطاع المنزلى محاسبة الشريحة الأولى (من صفر إلى 50 كيلووات) بسعر 38 قرشا لكل كيلووات، والثانية (من 51 إلى 100 كيلووات) ستحاسب بسعر 48 قرشا للكيلووات ، والثالثة وتستهلك من (101 حتى 200 كيلو) ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات ا، والرابعة من (201 إلى 350 كيلووات) ستحاسب بسعر 96 قرشا، والخامسة من (351 إلى 650 كيلووات) بسعر 118 قرشا للكيلوات والسادسة من (651 إلى ألف كيلووات) تم تثبيتها عند 140 قرشاً، والسابعة التى تزيد على 1000 كيلووات تباع بسعر 145 قرشًا تم تثبيتها