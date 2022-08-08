تسهل بوابة “المال” خدمات حية لقرائها على مدار الساعة، وتضع أرقام شكاوى صندوق التمويل العقاري 2022 أمام المواطنين والمهتمين، حيث توفر وزارة الإسكان الخدمات التي يحتاجها المواطن، عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لها، والذي يقوم المواطنين بوضع الشكاوي فيه، حيث يعمل الصندوق على جمع مخالفات الإسكان الاجتماعي وأيضًا التمويل العقاري وهذا عند قيام المستثمرين بتغير نشاط الوحدات التي قام بإنشائها.

خطوات تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي 2022

اولا- يقوم المواطن بالدخول على الرابط الرسمي موقع صندوق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط التالي:

https://www.shmff.gov.eg/.

ثانيا: يضغط على إنشاء حساب.

ثالثا: يطلب الموقع عدة بيانات منها: الرقم القومي ورقم المحمول وكلمة المرور والإيميل.

رابعا: يتم ملء البيانات المطلوبة وإنشاء حساب.

أرقام شكاوى صندوق التمويل العقاري 2022

يحتاج العملاء رقم للتواصل مع أصحاب المؤسسة التي يتعاملون معها من أجل الحصول على خدمة أو تقديم شكوى أو معرفة أي معلومة.

يقدم صندوق التنمية رقم مختصر لجميع العملاء الذين يرغبون في الاستفسار عن اي معلومة عن طريق الخط الساخن على رقم 5777 أو 1188.

يمكن للعميل أن يقوم بالاتصال بالخط الساخن في الفترة من الثامنة والنصف من صباح كل يوم إلى الثالثة والنصف من مساء نفس اليوم.

كما يستطيع العميل أن يتواصل مع الصندوق عن طريق رقم 090071117 وذلك من خلال الهاتف الأرضي.

وضع صندوق التمويل خدمة الرسائل النصية أيضًا من خلال رقم 1124، وسوف يتم الرد على العميل من خلال رسالة.

أرقام شكاوى صندوق التمويل العقارى 2022

يتيح الصندوق العديد من الأرقام من أجل التواصل مع العملاء.

يمكن للعميل التواصل مع الصندوق عن طريق الخط الساخن 5777 أو 1188، كما يمكن إرسال الشكاوى عن طريق الرسائل النصية من خلال رقم 1124.

في حال أراد المستخدم التواصل مع الصندوق عن طريق الهاتف الأرضي يجب عليه الاتصال برقم 090071117.