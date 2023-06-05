خطوات الغرفة التجارية في الإسكندرية للحفاظ على البيئة

قامت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل،خلال السنوات الماضية بتنفيذ عدد من المشروعات التى تعمل على الحفاظ على البيئة والحد من استخدامات الطاقة غير المتجددة، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة التي تبنتها الغرفة.

وفي اليوم العالمي للبيئة نرصد لكم، أهم ما قامت به غرفة الإسكندرية، في السنوات الماضية: حيث أن البداية من المبنى التاريخي للغرفة.

حيث بدأت الغرفة في استخدام الطاقة الشمسية في مبناها التاريخي والرئيسي لغرفة الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل،، لتوفير بيئة نظيفة تواجه التغير المناخي الذي يؤرق العالم .

لم ينتهي الأمر عند مبنى الغرفة الرئيسي، بل امتد ليشمل سوق الجملة بالعامرية، والذي يعد أول سوق من نوعه في العالم يعمل بالطاقة الشمسية ، فضلاً عن تحويل كلية الهندسة إلى “مباني خضراء”

ويأتى ذلك إيمانًا بالدور المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، كان للغرفة دورًا فعالًا في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والحد من استخدامات الطاقة غير المتجددة، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة التي تبنتها الغرفة.

كما تشارك غرفة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في تحويل مباني كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، إلى مباني خضراء تعمل بالطاقة الشمسية.- ندوات توعوية مستمرة

كما أن دور الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لم يتوقف عند تنفيذ المشاريع الكبرى المتعلقة بالطاقة الشمسية، بل امتد لتنفيذ وتقديم العديد من ورش العمل والندوات للتوعية بأهمية الحفاظ على الطاقة، وكيفية ترشيد استخدام الطاقة وتعزيز حلول إدارة الطاقة المبتكرة، سواء لموظفي الغرفة، أو للمهتمين بتلك المواضيع من منتسبي الغرفة والشباب والشركات المتوسطة والصغيرة.