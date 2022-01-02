خطوات السداد والاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2022

مع بداية العام الجديد واستعداد شركات الكهرباء للتحصيل

بدأت شركات توزيع الكهرباء في تحصيل فواتير الاستهلاك فيما يستعد المستهلكين لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2022 لسرعة سدادها لعدم تعرضهم لاي مسئولية قانونية حال عدم السداد في أقرب وقت ممكن.

وعلمت المال أن استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2022 اقل من قيمة استهلاك فاتورة ديسمبر نظرا لبرودة الجو وانقطاع التيار في بعض المحافظات نتيجة حالة الطقس التى تضرب جزء من محافظات الجمهورية ما ساهم في تراجع استهلاك المواطنين من الكهرباء. عدادات الكهرباء

وتنشر المال عدد من الخطوات والطرق للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2022

يجب اتباع الخطوات الآتية:الدخول عبر موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والضغط على “الخدمات ” ثم اضغط على ” الاستعلام عن الفواتير”

سيطلب منك اختيار القطاع التابع له “القطاع هو المحافظة التي تتواجد بها منزلك أو نشاطك”.

– بعد ذلك قم باختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى ” الفرع هي المدينة أو المركز التي يوجود بها منزلك أو نشاطك”.

– اكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام ، ثم قم بالضغط على أمر إظهار الفاتورة وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضهما.

– إذ لم تظهر لك فاتورة، حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح، وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

هناك عدد من الطرق لسداد فاتورة الكهرباء اونلاين عبر عدد من الخطوات كالتالى :

من الممكن ان يقوم العميل بسداد فاتورة الكهرباء عبر موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، قم بالضغط على “ادفع فاتورتك أونلاين”.

ثم يقوم العميل بعد ذلك بإدخال رقم المحمول واختيار شركة التوزيع وكود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فواتير الكهرباء

طرق اخري لسداد فاتورة الكهرباء

يمكن سداد فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2021 من خلال نقاط التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية مثل: “مكاتب البريد – مصاري – Bee – أمان – سداد – ممكن .

كما يمكن سداد فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2022 ايضا عن طريق نقاط تحصيل فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية من خلال دفع القيمة المستحقة واستلام الإيصال، أو من خلال تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول.

ويمكن ايضا عن طريق كافة برامج السداد الالكتروني عن طريق الموبايل.