خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم لتحديثها

تقدم بوابة “المال” الإلكترونية لقرائها خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم، لتحديث البطاقة خلال الفترة المحددة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمقرر لها أن تنتهي يوم 30 أغسطس الجاري.

ويتم تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل، ويكون باسم صاحب البطاقة في إحدى شركات المحمول، حيث تشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم التحديث من خلال رب الأسرة فقط المسجل باسمه البطاقة.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم

يتم الدخول على موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg/

ثم كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما

ثم يظهر اسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية

يتم إدخال رقم الهاتف الخاصة برب الاسرة المسجل في شركة المحمول

بعد ذلك يتم القبول وتحديث البطاقة التموينية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قررت مد فترة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية حتى 30 أغسطس الجاري، وذلك للتيسير على المواطنين، وإعطائهم فرصة لتمكينهم من تسجيل رقم التليفون المحمول لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية.

كما تتيح الوزارة من خلال موقع “دعم مصر” إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف، شريطة أن يكون صاحب البطاقة مسجلا رقم المحمول الخاص به ضمن بيانات بطاقات التموين، وفي حالة شخص لديه بطاقة تموين وفقدت لا يستطيع إصدار بدل تالف أو فاقد إلا بعد تسجيل رقم المحمول الخاص به.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

كما أصدر وزير التموين قرارا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.