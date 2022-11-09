خطوات الإبلاغ عن احتكار السلع لـ«حماية المستهلك».. و«الجهاز»: نتابع توافر محصول الأرز بالأسواق

يكثف جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية على الأسواق والمخازن التجارية الكبيرة التي تقوم بتخزين السلع بغرض احتكارها لبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.

وخصص الجهاز العديد من التطبيقات التي من شأنها يمكنه استقبال شكاوى المواطنين خاصة في ظل عدم استقرار أسعار الدولار، التي دفعت بعض التجار إلى تخزين كميات كبيرة من السلع لبيعها بأسعار مرتفعة.

وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام الدين، إبلاغ الجهاز من خلال التطبيقات التي وضعها الجهاز لضبط أي تاجر يقوم بتخزين السلع، حرصا من الجهاز على عدم استغلال المواطنين.

وتنشر «المال» في السطور التالية خطوات وأرقام استقبال الجهاز شكاوى المواطنين المتعلقة بالسلع الغذائية، وهي كالأتي:

الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك وهو 19588 من أي خط أرضى «الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية».

إرسال الشكوي من خلال الفاكس على رقم 02330301703

التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

عن طريق واتس آب على رقم 01281661880

تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور.

في سياق متصل، أكد مصدر مسؤول داخل جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يستقبل العديد من الشكاوى يوميا والواردة عبر التطبيقات التي أتاحها للمواطنين، لافتا إلى أن رئيس الجهاز يتابع بشكل دوري الشكاوى ومدى حلها والفترة الزمنية التي استغرقها الجهاز لحلها.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن رئيس الجهاز يقوم بأخذ عينات عشوائية من الشكاوى الواردة ويقوم بالاتصال بالمواطنين للتأكد من حل الشكاوى التي استقبلها الجهاز، مضيفا أنه تم تخفيض زمن الشكاوى بالنسبة للمواطنين خاصة أن الفترة الحالية الجهاز يتابع توافر السلع في الأسواق وعدم نقصها.

وأشار إلى أن توجيهات وزارية بقيام الجهاز بالتأكد من توافر الأرز في الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه أي سيارة يتم ضبطها محملة بالأرز من محافظة لأخرى دون وجود مستند أو التصريحات اللازمة.