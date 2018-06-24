خطوات إصدار فاتورة الرسوم الموحدة فى الموانئ

- البنوك تنتظر.. وتطور برامجها للاحتفاظ بعملائها الملاحيين- مخاوف من غرامات تأخير السداد وأخطاء التقدير - أمن الموانئ والجوازات خارج المنظومة الجديدة - مميش يرفض حصول الهيئة على مقابل من التوكيلات الملاحية نظير الإصدار - توقعات بدمج شركات الملاحة الكبيرة والصغيرة فى خدمات نشاط العبورأمانى

– البنوك تنتظر.. وتطور برامجها للاحتفاظ بعملائها الملاحيين

– مخاوف من غرامات تأخير السداد وأخطاء التقدير

– أمن الموانئ والجوازات خارج المنظومة الجديدة

– مميش يرفض حصول الهيئة على مقابل من التوكيلات الملاحية نظير الإصدار

– توقعات بدمج شركات الملاحة الكبيرة والصغيرة فى خدمات نشاط العبور

أمانى العزازى



تنتظر 103 شركات ملاحية انطلاق العمل بفاتورة الرسوم الموحدة للسفن العابرة لقناة السويس، بداية يوليو المقبل فى خطوة لتفعيل نظام الشباك الواحد داخل الموانئ.

كشف مصدر لـ»المال»، عن أن شركة «أى فاينانس»، التى تتولى عمليات الربط الآلى بين هيئة قناة السويس، وشركات التوكيلات الملاحية، إعداد السويفت الإلكترونى للفاتورة الموحدة، تقوم حاليا بإجراءات الربط الآلى مع البنوك لإدراج نظام الجديد ضمن برامجها البنكية.

أكد المصدر أن البنك العربى الإفريقى قام بدور الوسيط فى عمليات التشغيل التجريبى للفاتورة الموحدة لحين الانتهاء من تعميم سيستم الفاتورة على البنوك، بعد إعلان رغبتها فى الانضمام للمنظومة، خوفا من عدم احتفاظهم بعملائهم الملاحيين، وأن عدة بنوك أكدت لهيئة قناة السويس بدأت فى تطوير برامجها المالية للتعامل مع الهيئة فى منظومتها الجديدة حرصا على عملائها الذين يملكون حسابات بنكية بتلك البنوك.

ذكر المصدر أن الرسوم التى تقوم بتحصيلها وزارة الداخلية ممثلة فى الجوازات وأمن الموانئ، لن تدرجها ضمن بنود الرسوم بالفاتورة الموحدة، وتقتصرعلى الهيئة الاقتصادية، وهيئة السلامه البحرية، وشركة الرباط وأنوار السفن، والحجر الصحى.

لفت المصدر إلى أن العمولة التى تقوم البنوك بتحصيلها على التحويلات النقدية بموجب قانون البنك المركزى المصرى كانت محل خلاف مع الجهات المدرجة بالفاتوره الموحدة، منها شركة القناة للرباط.

أضاف المصدر أن البنوك تحصل عمولة للرسوم، وخصمها من حساب الشركة التى تقوم بفرض الرسوم البنكية، وأن القناة للرباط أبدت اعتراضها على خصم عمولة تحصيل ما تحصل لصالحها باعتبارها مقدم خدمة وليس منتفع بها.

قال المصدر، إنه الاتفاق بعد عدة مفاوضات مع الهيئة الاقتصادية، بفتح حساب بنكى لشركة الرباط بالبنك العربى الإفريقى، مع إعفائها من عمولة تحصيل، لافتا إلى أن العمولة تحمل الشركة 8 ملايين دولار شهريا.

عن آلية سداد الرسوم، قال المصدر: «تقوم إدارة الفاتورة الموحدة التابعة للإدارة المالية بهيئة قناة السويس، بإصدار مطالبة تتضمن رسوم 5 جهات، يتسلم صورة منها ممثل التوكيل الملاحى، ويبدأ بعدها إجراءات السداد عن طريق سويفت الحساب البنكى الخاص بالفاتورة بالبنك الذى يتعامل معه التوكيل.

يقوم البنك بدورة بسداد الفاتورة الموحدة عبر البرنامج المربوط مع هيئة قناة السويس بحساب الفاتورة، يحصل بعدها التوكيل على إيصال السداد، وتقديمة لإدارة الفاتورة الموحدة للحصول على أصل الفواتير الخاصة برسوم كل جهة.

أضاف المصدر إن ممثلى الخمس جهات التى لديهم مستحقات من السفينة العابرة للقناة، يقومون بشكل يومى بإدخال بيانات فواتير الجهات التى يتبعونها فى البرنامج الإلكترونى الخاص بالفاتورة الموحدة، ثم تقوم الإدارة بمراجعة المدخلات الخاصة ببيانات كل جهة، ومطابقتها بفاتورة الجهة للتأكد من عدم حدوث أخطاء عند الإدخال، واعتمادها من الهيئة وإصدارها فى خلال 4 أيام على الأكثر.

قال المصدر إن الفاتورة معدة بحيث لا يمكن تزويرها، وأن مميش رئيس هيئة قناة السويس، رفض تحصيل عمولة مقابل إصدار الفاتورة باعتبارها خدمة تقدم للتوكيلات الملاحية وملاك السفن، وتطبيقا لمبدأ الشباك الواحد، وتقليل معاناة الشركات مع جهات المتعاملة مع السفينة.

وذكر أن التشغيل التجريبى الذى استمر حتى الآن أسفر عن عدة معوقات جار حلها الآن، وباكتمال منظومة العمل سيقوم الفريق مميش بافتتاح مبنى الفاتورة ببورسعيد وإطلاق العمل بها.

كشف مجموعة من أصحاب شركات الملاحة فى بورسعيد، عن مخاوف، منها أن يتسبب العمل بالفاتورة إلى توقفهم عن ممارسة نشاط العبور بسبب إصرار الهيئة على سداد رسوم العبور من التحويلات النقدية الواردة من الخارج إلى حسابات التوكيل فى أحد البنوك.

أضاف أن الشركات الصغيرة ليس لديها مكاتب فى الخارج ولا تقدر على تحمل تكاليف افتتاح أفرع لها، مقارنة بشركات التوكيلات الملاحية الكبيرة، التى تحتفظ بمكاتب فى أنحاء العالم.

توقع أصحاب الشركات الملاحية حدوث دمج أو تحالفات من نوع جديد للشركات الصغيرة مع الكبيرة، عقب تطبيق الفاتورة الموحدة ليتمكنوا من القيام بنشاط عبور السفينة، ويبلغ عدد توكيلات العبور 103 توكيلات، بجانب مجموعه من التوكيلات الصغيرة.

تطالب شركات الملاحة هيئة قناة السويس بمنحها فترة مناسبة لسداد قيمة رسوم الفاتورة، عقب استلامها مطالبات السداد تحسبا للظروف الطارئة، التى تتمثل فى توقف أو عطل سيستم برنامج السداد، أو تأخر التحويلات البنكية الدولارية الواردة من مكاتبها بالخارج، تجنبا لفرض غرامات على تأخير قيام التوكيل بسداد رسوم الفاتورة.

شملت مطالب الشركات الملاحية قيام الهيئة ممثلة فى إدارة الفاتورة الموحدة بإصدار إشعارات خصم وإضافة للتعامل مع الأخطاء المالية التى تحدث عند تقدير الجهات الخمس لرسومها، تلافيا لإعادة إصدار فاتورة جديدة.