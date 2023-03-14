خطط مقترحة لتعزيز انتشار التأمين متناهي الصغر.. تعرف عليها

التفت العالم نحو التأمين متناهي الصغر بعد تأثير أزمة كورونا (كوفيد-19)، إذ شجع التفشي المفاجئ للوباء العديد من الشركات الرئيسية على توفير غطاء للنفقات الطبية المتكبدة أثناء علاج عدوى الفيروس، وتمت إثر ذلك زيادة الطلب على التأمين متناهي الصغر على المستوى العالمي.

ويمكن تقسيم سوق التأمين متناهي الصغر العالمي إلى التأمين على الممتلكات، والتأمين الطبي، والتأمين على الحياة، والتأمين ضد الوفاة بسبب الحوادث والعجز، وغيرها، إلا أن التأمين على الحياة حاليًا يحتفظ بأغلبية إجمالي حصص السوق.

وقالت أماني الماحي؛ رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين واستشاري العلاقات الدبلوماسية بالاتحاد الأفروأسيوي للقانون الدولي، إن معدل النمو المتوقع لسوق التأمين متناهي الصغر عالميًا بين 2023 و2028 أن ينمو بمعدل 5.8٪.

أماني الماحي

انخفاض الربحية أساس «متناهي الصغر»

وأردفت أن التأمين متناهي الصغر غير ربحي في الأساس، وتقوم عليه مؤسسات بالغة الأهمية، قوامها خبراء في الصناعة، فوكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، على سبيل المثال، تتألف من 80 عضوًا مؤسسيًا من أكثر من 40 دولة ملتزمة بتعزيز تطوير وتقديم خدمات التأمين القيمة لذوي الدخل المنخفض.

وأوضحت أن الأسواق الناشئة تمثل حوالي خُمس إجمالي الأقساط التأمينية العالمية، وتمثل 80% من سكان العالم، مما يشير إلى إمكانات هائلة للنمو، حيث يشمل التأمين متناهي الصغر ما يقرب من 290 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

خطط مقترحة لـ«متناهي الصغر»

هناك إمكانات كبيرة لتصميم منتجات التأمين متناهي وتسويقها بشكل أفضل للعملاء محدودي الدخل، في حين لا بد أن تولي شركات التأمين ووسطائها اهتمامًا أكبر وجرأة بما يكفي للتجربة، لاغتنام الفرص وتسخير قوة تكنولوجيا الهاتف المحمول للتسويق، مما يزيد من إمكانية الوصول إلى التأمين الطبي و«الحياة» واستخدامهما بين ذوي الدخول المنخفضة.

وأشارت الماحي، إلى وجوب استهداف جهود التسويق من خلال تقسيم العملاء باستخدام بيانات الهاتف المحمول، مما يؤدي إلى زيادة التخصيص في تقديم الخدمة، مع الاستفادة من روابط وسائل التواصل الاجتماعي للتأمين الجماعي لتقليل التكاليف على العملاء، وزيادة الكفاءة لمقدمي الخدمات، فضلًا على الاستفادة من ميزات الهاتف المحمول لتمكين الاشتراك في التأمين بشكل أسرع وأرخص للعملاء، ثم تتبع سلوكهم من خلال الاستشعار عن بعد، لزيادة الدقة في المعايرة المتميزة.

وذكرت أن تغطيات «متناهي الصغر» عالميًا لا تتعدى 260 مليون فقط من مواطني الدخل المنخفض، بينما تلعب تطبيقات التكنولوجيا المبتكرة دورًا مهمًا في التأمين متناهي الصغر، حيث يوفر مشغلو شبكات الهاتف المحمول التغطيات لحوالي 2.9 مليار شخص في آسيا والمحيط الهاي، ويُعد التأمين متناهي الصغر عبر الهاتف المحمول تسع مرات من كل عشرة تجربة أولى مع التأمين.

ختامًا، تحتاج زيادة الوصول إلى الخدمات المالية بين جميع الفئات إلى تزايد وعي المستهلك بأهمية التأمين عامة، و«متناهي الصغر» خاصة، مما يتأتى من خلال عوامل رئيسية تحفز السوق التأمينية.