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خطط لها حارس العقار لسرقتها.. كشف لغز قتل سيدة بمسكنها في الهرم

اشترك مع آخر واستوليا على هاتفي محمول.
أماني عوض 6:21 م, الجمعة, 16 أبريل 21 6:21 م, الجمعة, 16 أبريل 21

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كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات واقعة قتل ربة منزل بمنطقة الهرم، بعدما اتضح أن حارس العقار اشترك مع آخر في تنفيذ الجريمة بهدف سرقة هاتفي محمول ومبلغ مالي من الضحية.

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل “بها سحجات وكدمات متفرقة داخل مسكنها، ووجود متعلقاتها من مصوغات ذهبية ومبالغ مالية، واختفاء هاتفي محمول.

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وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة “حارس سكن المجني عليها”، وعامل.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما وضبطهما، وبعد مواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأنهما استوليا على هاتفي محمول، مبلغ مالي.

وبارشادهما ضبط الهاتفين، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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