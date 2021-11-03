خطط توسيع البورصة تقفز بأسهم دبي لأعلى مستوى في 3 سنوات

أغلقت سوق الأسهم في دبي مرتفعة الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من 3 أعوام ومعززة مكاسبها من الجلسة السابقة عندما قفزت الأسهم في أعقاب خطط لإطلاق صندوق صانع للسوق بملياري درهم وطروحات عامة أولية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 3.8% مع صعود معظم الأسهم، ومن بينها سهم إعمار العقارية الذي قفز 7.8% إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2019 .

ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، قفز سهم شركة سوق دبي المالي 14.9% ليسجل مجددا أكبر مكاسب ليوم واحد في حوالي 18 شهرا.

في أبوظبي، نزل المؤشر الأسهم 0.1% بعد يوم من وصوله إلى مستوى قياسي مرتفع، مع تراجع سهم الدولية القابضة 0.2%.

واستفادت سوق دبي اليوم من إعلان حكومة دبي عزمها طرح حصة في هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” في صفقة تقيم الشركة بـ25 مليار دولار بحسب وكالة بلومبيرغ.

ويعتبر الإعلان عن إدراج “ديوا” الأول ضمن دفعة من عشر شركات حكومية وشبه حكومية تنوي دبي طرحها في سوقها المالي خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن أصول ديوا وشركاتها التابعة تقدر بـ 190 مليار درهم، ما يعادل 52 مليار دولار، فيما حققت ربحا بنحو 5 مليارات درهم في 2019 بحسب آخر البيانات المتاحة.

وفي تعليقه على حركة السوق في جلسة اليوم الأربعاء، قال رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار علي العدو، في مقابلة مع قناة “العربية”، إن خطوة سوق دبي بإدراج شركات حكومية مهمة جدا، خاصة وأن السوق كانت تواجه تحديات ضعف السيولة.

وأضاف العدو أن هذه الخطوة ستزيد السيولة، وستجذب مستثمرين أجانب، خاصة وأن الشركات حكومية ونتائجها إيجابية جدا.

وأشار العدو إلى “ارتفاع أحجام التداول أمس واليوم، يكس ترحيبا قويا من قبل المستثمرين في سوق دبي لما تم إعلانه من خطوات”.

وسجلت سوق الأسهم في دبي مكاسب حادة أمس الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2018 بعد أن أعلنت الإمارة عن خطط لإطلاق صندوق صانع للسوق بملياري درهم.

كان المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي قد ارتفع نهاية جلسة أمس الثلاثاء 4%، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس 2018. وارتفعت معظم الأسهم المدرجة في المؤشر ومن بينها إعمار العقارية التي قفز سهمها 7.6%.

وقال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات الظبي كابيتال المحدودة، محمد علي ياسين، في مقابلة مع “العربية” إن توجهات دبي لإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي في الأشهر المقبلة، يأتي ليعكس أن القرارات المتخذة لتعميق سوق دبي، وزيادة حجمها إلى 3 تريليونات درهم، هي إجراءات تنفيذية سنشهدها بشكل متتابع، و”ربما طرح كيانات أكبر”.

يعد الإعلان عن إدراج DEWA الأول ضمن دفعة من عشر شركات حكومية وغير حكومية تنوي دبي طرحها في سوق دبي المالي خلال الفترة المقبلة.