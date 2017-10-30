خطط توسعية طموحة للمستشفيات المقيدة بالبورصة

❐ حسين عبد الحليم: عائد الاستثمار بالرعاية الصحية %22 من أول عامشريف عمرتبنت المستشفيات المقيدة فى البورصة، إستراتيجية توسعية خلال الفترة الحالية، سواء من خلال الاستحواذ على مستشفيات جديدة، أو إجراء تحديث، وتطوير للقائمة، وصولًا إلى إنشاء أفرع جديدة، فى خطوة رحب بها خبراء سوق المال، والاستثمار،

❐ حسين عبد الحليم: عائد الاستثمار بالرعاية الصحية %22 من أول عام

شريف عمر

تبنت المستشفيات المقيدة فى البورصة، إستراتيجية توسعية خلال الفترة الحالية، سواء من خلال الاستحواذ على مستشفيات جديدة، أو إجراء تحديث، وتطوير للقائمة، وصولًا إلى إنشاء أفرع جديدة، فى خطوة رحب بها خبراء سوق المال، والاستثمار، فى ظل رغبة المستشفيات فى التطوير، وزيادة حصتها السوقية فى ظل ارتفاع الكثافة السكانية فى مصر.

وتأتى شركة مستشفى كليوباترا القابضة فى صدارة الكيانات التى تسعى للتوسع بالسوق المحلية، لا سيما أنها تجرى حاليًا زيادة لرأسمالها فى حدود 700 مليون جنيه، تخصيصها 580 مليون جنيه منها للاستحواذ على مستشفى بطاقة 150سريرًا، بجانب تطوير وتحديث مستشفياتها التابعة، فيما تسعى شركة الإسكندرية للخدمات الطبية لزيادة رأسمالها بواقع 41 مليون جنيه لإنشاء أدوار إضافية بالمستشفى.

وأنهت شركة مستشفى النزهة التخصصى، إجراءات زيادة رأسمالها لتصل إلى 43 مليون جنيه، بهدف تطوير المستشفى، وشراء قطعة أرض فى التجمع الخامس، لإنشاء فرعه الجديد، وهى خطة أعلنتها الشركة منذ 2016.

قالت هدى يحيى، مدير علاقات المستثمرين بشركة مستشفى كليوباترا، إن الزيادة السكانية المرتفعة فى مصر، تفرض على جميع شركات الرعاية الصحية، انتهاج خطط توسعية بالسوق المحلية، لزيادة عدد الأسرة بجانب تعزيز الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، على أمل زيادة حصتها السوقية، فى ظل ارتفاع حدة المنافسة فى القطاع.

وأشارت إلى أن توجه الشركة لزيادة رأسمالها حاليًا بـ 700مليون جنيه، يأتى فى سياق تدبير تمويلات لاستكمال خطتها التوسعية، التى تتمثل فى الاستحواذ على مستشفى جديد.

وتشير إفصاحات كليوباترا، لزيادة رأس المال إلى أنها تخطط لتدبير تمويلات بقيمة 700 مليون جنيه، من خلال الزيادة النقدية لرأسمالها فى البورصة، على أن يستغل 580 مليون جنيه، من الزيادة فى سداد جزء من قيمة الاستحواذ المتوقع على أحد المستشفيات التى تملك 150سريراً، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية.

وكان أحمد عز رئيس مجلس إدارة مستشفى كليوباترا، قال فى حوار سابق مع المال إن الشركة تخطط لاستثمار مليار جنيه، لزيادة عدد الأسرة من 635 إلى 1000سرير، فيما أعلنت الشركة تفاوضها للاستحواذ على مستشفيين فى القاهرة وآخر فى بنى سويف، بجانب افتتاح عيادات علاجية فى منطقة شرق القاهرة.

وتتخصص مجموعة كليوباترا، فى تقديم باقة واسعة من خدمات الرعاية الصحية والمتخصصة، وخدمات الطوارئ عبر 4 مستشفيات رئيسية فى القاهرة الكبرى، وهى كليوباترا والقاهرة التخصصى، والنيل بدراوى، والشروق، أنهت خلال العام الماضى، فضلا عن أدوار وأقسام علاجية جديدة فى المستشفيات التابعة، منها الشروق، التى تطمح فى إنشاء ملحق علاجى، على قطعة الأرض الملاصقة للمستشفى القائم.

يشار إلى أن أرباح كليوباترا، ارتفعت خلال النصف الأول، من العام الحالى، لتسجل 52.6 مليون جنيه، مقابل 30.8 مليون، بنمو %71 عن الفترة المماثلة، كما صعدت الإيرادات إلى 523.9 مليون جنيه، بمعدل نمو %27.

وفى سبتمبر الماضى وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية “المركز الطبى”، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 58.56 مليون جنيه إلى 99.55 مليون جنيه نقداً، من المساهمين القدامى بقيمة زيادة 41 مليون جنيه.

يذكر أن الشركة لجأت خلال العام الماضى لزيادة رأسمالها من 53.2 مليون جنيه إلى 58.5 مليون جنيه، بزيادة نقدية 5.3 مليون جنيه، فى خطوة بررتها بالحاجة الماسة إلى السيولة، لتطوير العمل المستشفى من خلال التوسع، وإضافة 3 طوابق جديدة للمبنى الرئيسى فى الإسكندرية، بهدف تلبية الإقبال المتزايد، وتطوير أقسام علاج جراحة القلب وزراعة الأعضاء، وبلغت التكلفة التقديرية للتطوير 47.5 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال الاسكندرية للخدمات الطبية، 58.5 مليون جنيه، موزعاً على 7.3مليون سهم، بقيمة اسمية 8 جنيهات للسهم، وحقق المركز صافى ربح فى النصف الأول من العام الحالى وصل إلى 5.9 مليون جنيه، مقابل 8.5 مليون جنيه فى النصف المماثل من 2016.

فيما أنهت شركة مستشفى النزهة التخصصى، إجراءات زيادة رأسمالها من 36 مليون جنيه إلى 43.2 مليون، وتمويلها من الأرباح المرحلة فى صورة توزيعات نقدية.

أوضحت الشركة فى بيانات سابقة للبورصة، أن هدف الزيادة يعود لدعم مركزها المالى وتغطية التوسعات، ومنها شراء الشركة لقطعة أرض بالتجمع الخامس، بقيمة معلنة قاربت 36 مليون جنيه، لإنشاء فرع للمستشفى عليها، وتخصيص 125مليون جنيه، لإنشاء الفرع الجديد، وشراء الأجهزة الطبية بجانب تطوير المقر الرئيسى للمستشفى بشراء أجهزة جديدة.

وخلال النصف الأول من العام الحالى حقق مستشفى النزهة صافى ربح بلغ 14.8مليون جنيه، مقابل 16.1مليون جنيه، فى النصف المقارن من العام الماضى، بنسبة تراجع %8، فيما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 79.33مليون جنيه، مقابل 70.33مليون جنيه.

فى حين تبنت مجموعة بورتو عامر خطة لاختراق قطاع الرعاية الصحية وبدأت فى إنشاء أول مستشفياتها فى منطقة شرق القاهرة.

قال أحمد حيدر، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بشركة فاروس المالية القابضة، إن قطاع الرعاية الصحية يأتى فى مقدمة اهتمامات صناديق الاستثمار وأصحاب رؤوس الأموال المهتمين بالاستثمار فى مصر، ودائماً ما تتلق شركته استفسارات من المستثمرين، بشأن فرص الاستثمار فى هذا القطاع.

وأوضح أن الشركة تدرس طلباً من إحدى المؤسسات الاستثمارية العربية، الراغبة فى اختراق القطاع عبر الاستحواذ على مستشفى قائمة أو إنشاء أخرى جديدة، مؤكداً فى الوقت نفسه منطقية التوسعات التى تقوم بها الشركات المقيدة فى البورصة حالياً.

قال عبدالعزيز المجلى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمستشفى منارة الطب، إن ارتفاع الكثافة السكانية بجانب انتشار الأمراض، وارتفاع نسبة الإصابات، من أبرز العوامل التى تدل على جدوى الاستثمار بمجال الرعاية الصحية محلياً.

ونوه إلى أن المستشفيات من أكثر القطاعات قدرة على مواجهة الآثار السلبية لقرار تحرير سعر الصرف، وأنها عانت من ارتفاع التكاليف، وأسعار المستلزمات الطبية، إلا أنها امتلكت المرونة التامة لتمرير الزيادات السعرية على متلقى الخدمة الطبية.

فيما رأى حسين عبدالحليم، شريك شركة “باراديم انفستمنت” للاستشارات المالية، أن الكثافة السكانية، بجانب إمكانية احتلال السوق المصرية مكانة مرموقة فى السياحة العلاجية لمواطنى منطقة الشرق الأوسط تعزز من جاذبية الاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية فى مصر، بعد صدور قرار تحرير سعر الصرف الذى جعل مصر واحدة من أرخص القبلات العلاجية فى العالم، بجانب امتلاكها الكفاءة المهنية سواء فى الأطباء، أو الخدمات العلاجية الأخرى.

وتطرق عبدالحليم لاحتلال قطاع الرعاية الصحية صدارة القطاعات المحلية الأكثر قدرة على تحقيق معدلات ربحية جيدة، وعائد مقنع للاستثمار، كما هو الحال فى استثمارات قطاعى الصناعات الغذائية والأدوية، لافتاً إلى أن العائد الاستثمارى على استثمارات الرعاية الصحية فى الأغلب يقارب %22، بعد أول عام من الاستثمار.