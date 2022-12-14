خطط التوسع تحفز نمو أعمال «مستشفيات كليوباترا»

قالت وحدات البحوث فى بنوك استثمار محلية إن تبنى مجموعة مستشفيات كليوباترا للخطط التوسعية بشكل مستمر يعد محفزا لاستمرار معدلات النمو خلال الفترة المقبلة بعد أن شهدت تماسكا خلال العام الجارى.

وترى الوحدات أن المجموعة شهدت تماسكا فى نتائج الأعمال خلال الربع الثالث من العام الجارى على خلفية إستراتيجية دعم سلاسل توريد الخامات والمستلزمات الطبية رغم الاضطرابات العالمية.

وأوضحت أن المجموعة اتبعت نموذجا يعتمد على بناء مخزون إستراتيجى من الخامات بأفضل الأسعار، كما حافظت على هوامش ربحيتها من خلال تأمين المناقصات والشراكات الإستراتيجية مع الموردين والمصنعين.

وقدرت وحدات البحوث القيمة العادلة لسهم المجموعة مستشفيات كليوباترا بين 5.9 و6.25 جنيه، مع توصية المستثمرين المتعاملين على السهم بالشراء وزيادة الأوزان النسبية، علما بأن السهم يتداول حاليا على شاشات البورصة بالقرب من مستوى 4.8 جنيه فقط.

وأظهرت نتائج أعمال المجموعة تسجيل إيرادات قدرها 661 مليون جنيه مقابل 624 مليونا فى الربع الثالث، بزيادة %6 بينما بلغت الإيرادات المجمعة 1.902 مليار فى الأشهر التسعة الأولى من 2022 مقابل 1.9 مليار فى الفترة المقارنة، بارتفاع طفيف.

وكشفت النتائج عن تحقيق المجموعة صافى ربح – شامل مساهمى الشركة الأم والحقوق غير المسيطرة – بقيمة 91 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجارى مقابل 86 مليون جنيه، بزيادة %6 بينما بلغت أرباح التسعة شهور 267.1 مليون جنيه، مقابل 288.1 مليون جنيه بتراجع %7.

وارتفع مجمل الربح %6 فى الربع الثالث إلى 221.5 مليون جنيه مقابل 209.6 مليون للفترة المماثلة، بينما تراجع فى 9 شهور بنسبة %8 ليصل إلى 635.6 مليون مقابل 690.3 مليون للفترة المماثلة.

وقال الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذى لمجموعة مستشفيات كليوباترا إن المجموعة اتبعت إستراتيجة استباقية للتحكم فى التكاليف وتعزيز الكفاءة التى تم وضعها فى بداية العام وحققت نجاحا ملحوظًا منذ ذلك الوقت.

وأوضح – فى تعليق على نتائج الأعمال – أن المجموعة لديها خطة لدعم أعمال مستشفى «هيفين» التى وقعت حق انتفاع لها مؤخرا عبر إدخال أحدث التقنيات الطبية التشخيصية والمعدات لزيادة قدرات الجراحين.

وأشار إلى أن المجموعة أحرزت تقدما فى حلول إدارة الاتصالات لمساعدة العملاء على تجربة أكثر قوة وسهولة فى الخدمات.

يذكر أن المجموعة تواصل العمل على إنهاء وتجهيز مستشفى «سكاي” التى تضم أكثر من 200 سرير فى شرق القاهرة، وتتوقع بدء تشغيل خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى بحلول الربع الثالث من 2023 وخدمات المرضى الداخليين بحلول الربع الرابع من 2024.

من جانبها، قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار «الأهلى فاروس» إن مجموعة مستشفيات كليوباترا سجلت أداء قويًا فى 2022 على الرغم من تأثير سنة الأساس القوية 2021 والتى شهدت إيرادات غير متكررة مرتفعة بسبب تقديم خدمات معالجة كورونا ذات هوامش الربحية المرتفعة.

وتوقعت «الأهلى فاروس» أن تساهم معدلات النمو لأنشطة المجموعة التقليدية وجهود الإدارة للحد من المصروفات فى امتصاص تأثير الضعف المتوقع وتعويضه جزئيًا خلال الفترة المقبلة.

وترى أن ما يدعم الأداء العودة التدريجية لمعدلات أعداد المقبلين على خدمات المجموعة، بنسب نمو تزيد عن مستويات 2019 فضلا عن استمرار جهود الإدارة فى صناعة نموذج عمل مرن مع التحديات الانتقالية الصعبة الراهنة.

ورجحت «الأهلى فاروس» أن تحقق مستشفى «هيفين» بمدينة 6 أكتوبر إيرادات قوية للمجموعة فى 2023 قد تصل إلى 240 – 250 مليون جنيه فى عام 2024 بمتوسط هامش مجمل أرباح 30 – %35 وهامش أرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك 28 – %29.

يذكر أن مستشفى «هيفين» متخصصة فى خدمات العلاج الطبيعى وإعادة التأهيل، وبدأ تشغيلها تحت اسم كليوباترا منذ مطلع نوفمبر 2022 وستعمل كليوباترا على رفع قدرتها الاستيعابية، وتطويرها ومجهزة بأحدث التقنيات الطبية العالمية.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، قالت «الأهلى فاروس» إن مجموعة مستشفيات كليوباترا قد حققت إيرادات بقيمة 661 مليون جنيه خلال الربع الثالث بزيادة %5.9 سنويًا %9.2 ربعيًا، مدفوعة بنمو إيرادات الأنشطة غير مرتبطة بمواجهة كورونا.

وأوضحت «الأهلى فاروس» أن ما عزز الأداء على المستوى الربعى، هو التأثير الضعيف فى الربع الثانى 2022 والتى شهد حلول شهر رمضان وعيد الفطر والتى يتراجع فيها الإقبال على المستشفيات والعمليات وغيرها من الخدمات.

وأشارت إلى أن الشركة سجلت إيرادات قدرها 1.9 مليار جنيه خلال 9 شهور بنمو محدود بلغ %0.1 سنويا وهى نسبة غير كبيرة نظرًا لتراجع إيرادات الأنشطة المرتبطة بمواجهة كورونا بنسبة %65 بينما عوض ذلك نسبيا نمو إيرادات الأنشطة غير المرتبطة بمواجهة كورونا بنسبة %15.8 على أساس سنوى.

وأكدت أن الشركة قد قدمت خدماتها لعدد 0.78 مليون حالة بنمو %7 سنويًا وذلك بدعم من خدمات نشاط الجراحة التى ارتفعت %11 والعيادات الخارجية التى قفزت %10 والعيادات الداخلية %9 وذلك على الرغم من تراجع عدد حالات وحدة القسطرة %7.6.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال كل مستشفى من المجموعة، قالت «الأهلى فاروس» أن مستشفى كليوباترا، قد ارتفعت ايراداتها %7.8 (وساهمت بنسبة %39 من الإجمالي) إلى 749 مليون جنيه فى 9 أشهر، بدعم من نمو الإيرادات غير المرتبطة بكورونا بنسبة %12 .

وذكرت أن مستشفى «كوينز» سجلت إيرادات بقيمة 30 مليون جنيه منذ يناير 2022 حتى إغلاقها فى أبريل، لتساهم بنسبة %2 فى الإيرادات المجمعة، علما بأن المستشفى كانت تستقبل حالات كورونا.

وأشارت «الأهلى فاروس» إلى أن مستشفى القاهرة التخصصى، قد ارتفعت إيراداتها بنسبة %9 فى 9 أشهر إلى 372 مليون جنيه، لتساهم بنسبة %19 فى إجمالى الإيرادات.

ولفتت إلى أن مستشفى الشروق، قد سجلت إيرادات بقيمة 319 مليون جنيه بزيادة %13 سنويا، لتساهم بنسبة %17 فى إجمالى الإيرادات.

وأكدت أن مستشفى النيل بدراوى، انخفضت إيراداتها %3 سنوياً إلى 274 مليون جنيه، نظرًا لعمليات التطوير منذ بداية العام، وعدم عملها بطاقتها الكاملة، علما بأنها ساهمت بنسبة %14 فى إجمالى الإيرادات خلال التسعة أشهر الأولى.

وأوضحت «الأهلى فاروس» أن العيادات الشاملة، ساهمت بنسبة %3 فى إيرادات المجموعة، وارتفعت إيراداتها بنسبة %12 على أساس سنوى خلال التسعة أشهر الأولى مقابل الفترة المقارنة.

وقالت إن مستشفى «بداية» سجل نموا ملحوظا فى بند الإيرادات بنسبة % 48 سنويًا، لتساهم بمعدل %3 فى إجمالى الإيرادات.

ولفتت إلى أن هوامش الربحية تأثرت بتراجع إيرادات خدمات علاج كورونا، لكن ما حد من ذلك التراجع إستراتيجية رفع مستويات الكفاءة على المدى الطويل ومنهجية خفض التكاليف وتوجيه الجهود لتحقيق أفضل النتائج.

على صعيد التسعة أشهر، قالت «الأهلى فاروس» إن المجموعة سجلت تراجعا بلغ %7.9 فى مجمل الربح خلال 9 شهور ليصل إلى 636 مليون جنيه نظرا لانخفاض مساهمة إيرادات خدمات مواجهة كورونا ذات الهامش المرتفع.

وأضافت «الأهلى فاروس» أن مستوى الأرباح قبل الفائدة والضريبة قد ارتفع بنسبة %10.2 سنويا و%24 ربعيا ليسجل 184 مليون جنيه، بعدما انخفضت المصروفات البيعية والإدارية إلى المبيعات بنسبة %0.24 سنويا و1.07 % ربعيًا إلى %14.1 فى الربع الثالث.

أما على صعيد التسعة أشهر الأولى، فقالت «الأهلى فاروس» إن أرباح الشركة قبل الفائدة والضريبة سجلت تراجعا بنسبة %9.6 لتسجل 512 مليون جنيه بهامش قدره %26.9.

وقالت «الأهلى فاروس» إن صافي أرباح مساهمى الشركة الأم قد ارتفع %3.2 سنويا و%3.2 ربعيا خلال الربع الثالث مسجلا 83 مليون جنيه ليستقر هامش صافى الربح عند %12.5.

وأشارت إلى أن صافى أرباح مساهمى الشركة الأم انخفض %9.2 خلال التسعة شهور الأولى ليسجل 247 مليون جنيه، مقارنة مع 272 مليونا فى فترة المقارنة من العام الماضى، بينما سجل هامش الربح %13 بدعم من استقرار نمو الإيرادات.

وحددت «الأهلى فاروس» القيمة العادلة لسهم مجموعة مستشفيات كليوباترا عند 6.25 جنيه، مع توصية المستثمرين بزيادة الأوزان النسبية على السهم فى البورصة.

وقالت وحدة بحوث بنك الاستثمار «بلتون» إن المجموعة حققت صافى ربح من الأعمال الأساسية – بعد استبعاد البنود غير المتكررة – بنحو 85 مليون جنيه خلال الربع الثالث بتراجع %1 سنويا، ونمو %22 ربعيا وهو ما يتوافق مع توقعاتنا التى حددت التراجع بنسبة %5.

وأوضحت «بلتون» أن استقرار صافى الأرباح من الأعمال الأساسية على أساس سنوى قد جاء نتيجة مجموعة من العوامل أهمها النمو البسيط للإيرادات بنسبة %6 بالمقارنة مع أعلى مستوياتها خلال العام الماضى مع تقديم مستشفى كليوباترا خدمات علاج كورونا فى مستشفيات «كوينز» و«الكاتب» والتى توقفت مؤخرا عن تقديمها.

وأشارت إلى أن المجموعة سجلت صافى ربح بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 83 مليون جنيه، بارتفاع طفيف %3 على أساس سنوى، و%21 على أساس ربع سنوى.

وقالت إن الإيرادات ارتفعت خلال الربع الثالث بنسبة %6 على أساس سنوى مسجلة 661 مليون جنيه وزادت %9 على أساس ربع سنوى وهو ما يتوافق مع توقعاتنا بنسبة تراجع %3.

وأوضحت أن المجموعة قدمت خدماتها لإجمالى 279 ألف مريض خلال الربع الثالث، بنمو %10 على أساس سنوى مع تراجع متوسط الإيرادات لكل مريض بنحو %10 سنويا إلى 823 جنيها.

وفيما يتعلق بالقطاعات، قالت إن قطاع العمليات الجراحية ساهم بشكل أكبر فى الإيرادات بنسبة %23 وارتفع بنحو %18 إلى 154 مليون جنيه نتيجة نمو كل من العمليات الجراحية ومتوسط الأسعار.

وأشارت إلى أن إيرادات قطاع الإقامات الذى يستحوذ على %19 من الإيرادات قد تراجعت بنحو %12 إلى 128 مليون جنيه نتيجة انخفاض متوسط الإيرادات لكل مريض بنحو %21 مقارنة بأعلى مستوى العام الماضى ورغم زيادة عدد الإقامات بنسبة %11.

وذكرت «بلتون» أن قطاع العيادات الخارجية استحوذ على %12 من الإيرادات وارتفع بنحو %18 بدعم من زيادة عدد زيارات المرضى بنسبة %12 على أساس سنوى، كما سيطر قطاع المعامل على %11 من الإيرادات وصعد %22 إلى 73 مليون جنيه.

وعلى أساس كل مستشفى، قالت إن مستشفى كليوباترا استمرت فى تسجيل المساهمة الأكبر فى إيرادات المجموعة بنسبة %39 بنمو %5 محققة 257 مليون جنيه، ثم مستشفى القاهرة التخصصى %20 من إيرادات الربع الثالث بنمو %16 إلى 134 مليونا نظرا لافتتاح قسم العيادات الخارجية فى النصف الأول من 2022 إلى جانب مساهمة حالات جديدة ذات هوامش ربحية مرتفعة.

وذكرت «بلتون» أن إيرادات مستشفى الشروق ارتفعت %12 إلى 110 ملايين جنيه ومثلت %17 من الإيرادات بدعم من تجديد غرف الإقامة، بالإضافة إلى وضع نظام جديد لعياداتها الخارجية.

وأشارت إلى أن مستشفى النيل بدراوى استحوذت على %15 من الإيرادات، وانخفضت بنسبة %6 نظرا لاستمرار أعمال التجديد منذ مطلع العام والتى منعت المستشفى من العمل بكامل طاقتها.

ولفتت إلى أن مستشفى «الكاتب» حققت إيرادات بحوالى 14 مليون جنيه الربع الثالث بزيادة %1 على أساس سنوى بعد تحويلها من مستشفى مخصص لاستقبال حالات كورونا إلى مركز للجراحة.

وأوضحت أن مركز «بداية» قد حقق نموا كبيرا بنحو %46 على أساس سنوى إلى 21 مليون جنيه، نتيجة زيادة التلقيح الصناعى بنحو %10 إلى جانب الزيادة القوية لأعمال الأشعة والمعمل.

وقالت «بلتون» إن هامش مجمل ربح مجموعة مستشفيات كليوباترا قد سجل %33.5 وهو ما يتماشى مع تقدراتنا البالغة %33.3 موضحة أن انخفاض الهوامش عن متوسطها البالغ %35 قد جاء نتيجة توقف الأعمال التشغيلية لمستشفى «كوينز» بداية 2022 علما بأن المستشفى كانت قد حققت هامش مجمل ربح بنحو %45 العام الماضى نتيجة تركيزها على تقديم خدمات علاج كورونا.

وأشارت إلى أن المجموعة تمكنت من مواجهة الضغوط التضخمية ببناء مخزون إستراتيجى للخامات بأسعار مستقرة نسبيا، والحصول على مناقصات وشراكات إستراتيجية مع موردين ومصنعين.

وحددت «بلتون» القيمة العادلة لسهم مجموعة كليوباترا عند 5.9 جنيه، مع توصية المستثمرين بالشراء.

وقالت وحدة بحوث شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية إن مجموعة مستشفيات كليوباترا سجلت انخفاضًا بنسبة %9.2 فى صافى الربح العائد للمساهمين خلال الربع الثالث، الأمر الذى انعكس على هامش صافى الربح ليصل إلى %12.9 خلال 9 شهور انخفاضًا من %14.3 فى الفترة نفسها من عام 2021.

وارجعت «مباشر» انخفاض صافى الربحية خلال 9 شهور إلى تراجع مجمل الربح بنسبة %7.9 لسجل 636 مليون جنيه مقارنة بنحو 690 مليونا فى الفترة نفسها من العام المقارن.

وقالت إن أداء المجموعة قد عكس هامش مجمل ربح قدره %33.4 خلال 9 أشهر متراجعا من %36.3 فى الفترة نفسها من عام 2021.

وذكرت «مباشر» أن التراجع فى مجمل الربح قد جاء نتيجة زيادة تكلفة الإيرادات بنسبة %4.6 لتصل إلى 1.26 مليار جنيه مقابل 1.21 مليار فى الفترة نفسها من العام المماثل.

وأشارت إلى أن الارتفاع فى تكلفة السلع المباعة يرجع إلى حد كبير إلى التحول بعيدا عن مرضى كورونا بعد الانخفاض الحاد فى الطلب، والعودة نحو الجراحات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى والتى ترتبط عادةً بارتفاع تكاليف الأطباء الاستشاريين، ورواتب وأجور أعلى.

يذكر أن إجمالى الحالات التى تم تقديمها فى مجموعة مستشفيات كليوباترا ‏ والتى تشمل الطوارئ والمرضى الداخليين والعيادات الخارجية قد ارتفعت بنسبة %7 خلال 9 شهور و%10 خلال الربع الثالث بدعم النمو فى أداء مستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصى والشروق بشكل خاص.

وقدمت مستشفى «بداية» ذراع المجموعة للخصوبة أداء متميزا وحققت أقوى ربع لها بنمو قدره %46 فى الإيرادات إلى 21 مليون جنيه وزيادة بلغت %48 خلال فترة التسعة شهور لتصل إلى 51 مليون جنيه.

مصطفى طلعت