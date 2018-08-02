خطة مصلحة الضرائب للفحص والحصر حتى يونيو 2019

■ إنهاء ملفات العينة السنوية والصحف والمجلات ذات الترخيص الأجنبى ■ المتأخرات وتحصيل المستهدف أبرز الأولوياتمها أبو ودن اعتمد عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، خطة الهيئة للعام الجارى، لتطبيقها فى المأموريات والمناطق الضريبية، فى قطاعى الحصر والفحص، بداية من يوليوالماضى، حتى نهاية يونيو 2019.



■ إنهاء ملفات العينة السنوية والصحف والمجلات ذات الترخيص الأجنبى

■ المتأخرات وتحصيل المستهدف أبرز الأولويات

مها أبو ودن



اعتمد عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، خطة الهيئة للعام الجارى، لتطبيقها فى المأموريات والمناطق الضريبية، فى قطاعى الحصر والفحص، بداية من يوليوالماضى، حتى نهاية يونيو 2019.

ا رتكزت الخطة على العديد من المبادئ والأسس المهمة، أبرزها الانتهاء من فحص الملفات الواردة بخطة الفحص السنوى التى تشمل إصدار المصلحة لعينة فحص الإقرارات الضريبية المقدمة عن الفترة الضريبية 2017، مع استكمال فحص الملفات السابق اختيارها ضمن البيانات السنوية للفحص حتى عينة 2015/2016، مع فحص جميع الإقرارات المقدمة فيما عدا المستندة إلى دفاتر وحسابات منتظمة، التى تفحص كل 5 أعوام.

شملت الخطة فحص ملفات الصحف والمجلات والمطبوعات التى لها تراخيص أجنبية، وحصلت على تصاريح بالطبع والتوزيع فى مصر لفترات محددة، كما شملت فحص ملفات الشركات الشقيقة والمرتبطة، وحالات الاستحواذ حال ثبوت ارتباطها بملفات العينة، وحال وجودها بمأمورية اخرى ينسق معها.

اشتملت الخطة على فحص الملفات التى صدر لها قرار إعادة الفحص، وسرعة محاسبة ملفات المنشآت المؤجرة لمدة محدودة، وفحص حالات الإقرارات الضريبية المقدمة بعد الميعاد القانونى.

ذكرت الخطة أن ملفات السيارات والملفات التى لم تقدم الإقرارات الضريبية بعد التأكد من استمرار مزاولتها للنشاط، وفحص جميع الإقرارات المعدلة حتى نهاية سنة الخطة، مع استمرارالتزام المأموريات بإنهاء إجراءات الفحص والربط والتحصيل بالنسبة للحالات العاجلة « التوقف والمغادرة والتنازل كليا أو جزئيا عن النشاط، والتغير فى الكيان القانونى، والاسترداد وإشهار الافلاس «.

جاء فى الخطة، انتهاء عمليات الفحص على، الالتزام بتطبيق أحكام القانون فيما يخص ضريبة توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال، وشركات الأشخاص، مع الاهتمام بفحص حالات التصرفات العقارية.

وفقا للخطة، فإن ملفات الأجور، والمرتبات، والدمغة، لا تسرى عليها نظام الفحص بالعينة، وفحصها بالكامل، وعلى المأموريات سرعة الانتهاء منها.

أعطت خطة المصلحة العناية لعمليات الحصر الميدانى والحصر على الطبيعة، مؤكدة أن الهدف دعم آليات مكافحة التهرب الضريبى، وسد منافذه، كما وضعت أولوية لعمليات تحقيق المستهدف من حصيلة الضرائب، والإجهاز على المتأخرات الضريبية، من خلال عمل مواءمة يومية، بين تحصيل المتأخرات ومتابعة سداد الأقساط فى مواعيدها، وعدم التأخير فى إصدار أوامر الحجز، أو بقاءها فترة طويلة دون تنفيذ. فى صدد تخفيف الأعباء عن المأموريات، وتوجيه الجهد الأكبر للعمليات الأكثر تحصيلا، اشتملت خطة تحقيق المستهدف على التركيز على الإسقاط الضريبى للمبالغ المتعذر تحصيلها، لا سيما الإسقاط التلقائى، ما يقلل من حجم المتأخرات، ويظهر الموقف الحقيقى لها بكل مأمورية، وعمل التسويات اللازمة التى تظهر رصيد كل ممول.