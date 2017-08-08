خطة مصطفى الفقي لمستقبل مكتبة الإسكندرية

مها يونس أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة بصدد إنشاء مركز الدراسات الاستراتيجية الذي سيقوم بدراسات ميدانية وأبحاث حول ظاهرة التطرف، فضلًا عن انعقادها للقاءات لمناقشة القضايا الوطنية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة لإحياء الأفكار التنويرية، والاحتفاء بالأعلا

مها يونس



أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة بصدد إنشاء مركز الدراسات الاستراتيجية الذي سيقوم بدراسات ميدانية وأبحاث حول ظاهرة التطرف، فضلًا عن انعقادها للقاءات لمناقشة القضايا الوطنية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة لإحياء الأفكار التنويرية، والاحتفاء بالأعلام، والتواصل مع الثقافات المختلفة وخاصة الدول الإفريقية.

جاء ذلك أثناء لقاء الفقي بمجموعة من كُتَّاب وشعراء وأدباء ومثقفي الإسكندرية، من أجل مناقشة التحديات التي تواجهها الساحة الثقافية السكندرية، والتعرف على رؤيتهم بشأن مستقبل مكتبة الإسكندرية.

وأضاف “الفقي” أن مكتبة الإسكندرية ستقوم بمد عدد ساعات العمل حتى التاسعة مساءً، كما أنها ستعود للافتتاح يوم الجمعة مرة أخرى قريبًا، وذلك لخدمة عدد أكبر من القراء والباحثين.

وقال الفقي إن المكتبة من المُقرر أن تُطلق برنامجين ثقافيين، وهما: “رواق التنوير”، و”صالون الإسكندرية”، وستسعى تلك لبرامج لجذب كل العقول وعرض الآراء المستنيرة والأفكار الهادفة، مؤكدًا أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بمثقفي الإسكندرية في الفترة المقبلة، وخاصة الشباب منهم.

ولفت إلى أن مكتبة الإسكندرية تضع في أولوية اهتماماتها جذب الشباب للقراءة والثقافة، والوصول إليهم في جميع المحافظات، مبينًا أن المكتبة بصدد تنظيم مسابقات للشباب، وتقديم جوائز مجزية للفائزين، بالإضافة إلى “سفارات المعرفة” التي أنشأتها المكتبة في جامعات مصر، والتي لقيت ترحيبًا كبيرًا وإقبالًا غير مسبوق، واستطاعت أن تصل للشباب في العديد من المحافظات النائية.

وأشار إلى أن مكتبة الإسكندرية منحازة للمؤسسات العامة في الدولة، وأنها ستعزز التعاون مع المدارس الحكومية والجامعات العامة في الفترة المقبلة.

واستمع الفقي خلال الجلسة إلى مقترحات المثقفين بشأن المبادرات الثقافية والمشروعات التي تقدمها مكتبة الإسكندرية، حيث أكد محمد غنيم، وكيل وزارة الثقافة الأسبق، أهمية أن يدرك المجتمع السكندري دور المكتبة في الإطار المحلي والدولي، وعدم الخلط بين دورها ومهام قصور الثقافة أو جمعيات المجتمع المدني.

واقترح الدكتور محمد رفيق خليل، رئيس إتيليه الإسكندرية، عقد اجتماعات دورية لمناقشة الوضع الثقافي السكندري، بينما تحدث الشاعر أحمد شبلول عن أهمية عقد مهرجان للشعر في الإسكندرية، وعقد فعاليات ثقافية سنوية لجذب المجتمع الثقافي العالمي لمكتبة الإسكندرية.

كما أكد الأديب منير عتيبة أهمية الدور الذي يلعبه “مختبر السرديات” بمكتبة الإسكندرية لجذب الأدباء والكتاب والشعراء، وخاصة الشباب، وإتاحة الفرصة لهم لعرض إبداعاتهم ومناقشتها، وعرض فكرة تبني مكتبة الإسكندرية مشروع “ذاكرة الإبداع السكندري” والتي لاقت ترحيب مدير مكتبة الإسكندرية.

وأجمع المثقفون في ختام الجلسة على أهمية التعاون مع مكتبة الإسكندرية لمحاربة المركزية الثقافية، وجذب عدد أكبر من الشباب للمشاركة في الفعاليات الثقافية، وإحياء الاهتمام بالدراسات السكندرية والتفاعل الثقافي مع دول البحر المتوسط، ومعالجة قضية ضعف الخطاب الثقافي.