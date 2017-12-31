خطة مشروعات محافظة الجيزة في 2018

- تطوير 11 منطقة عشوائية.. وتنفيذ 2664 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعىبدور إبراهيمأكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن العام الجديد سيشهد الانتهاء من العديد من المشروعات الهامة التى تخدم مواطنى الجيزة، خاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات، وحل مشاكل التكدس المرورى ور

– تطوير 11 منطقة عشوائية.. وتنفيذ 2664 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى



بدور إبراهيم

أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن العام الجديد سيشهد الانتهاء من العديد من المشروعات الهامة التى تخدم مواطنى الجيزة، خاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات، وحل مشاكل التكدس المرورى ورصف الطرق وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين والإسكان.

وقال المحافظ، إن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يحظى باهتمام كبير من الدولة لحل مشاكل المياه، وإدخال خدمة الصرف الصحى لقرى المحافظة، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2018 ستنتهى العديد من محطات مياه الشرب، منها منشأة القناطر والحوامدية وأطفيح، وتوسعات محطة مياه إمبابة عن طريق الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف الدالى أنه خلال أيام ستقوم المحافظة بتسليم 50 وحدة سكنية مرحلة أولى لسكان عزبة حرب بمنحة من حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمى، وتسكين 40 أسرة من سكان عشش شارع السودان بالدقى ضمن المرحلة الثانية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى منها تطوير 6 مناطق عشوائية غير مخططة، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات وتطوير منطقتى أرض اللواء وميت عقبة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإستمرار خطة تطوير 3 مناطق بالوراق وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور بمنحة من الوكالة الألمانية.

وتابع المحافظ أن قطاع الصحة يشهد تطوراً كبيراً، بينها تطوير 7 مستشفيات، هى: الصف وبولاق الدكرور والتحرير العام وإمبابة العام و6 أكتوبر والمنصورية وكرداسة، بتكلفة 25 مليون جنيه.

أما بالنسبة لقطاع الإسكان، فقد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع الإسكان الإجتماعى بجرزا بالعياط، ويضم 111 عمارة سكنية على مساحة 65 فدانًا، بإجمالى 2664 وحدة سكنية، وجارى العمل فى المرافق، وتسليم 5200 وحدة سكنية من إجمالى 5892 وحدة بالمرحلة الثالثة من مشروع الإسكان القومى بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح أنه من ضمن المشروعات الكبرى التى تقوم المحافظة بمتابعتها مشروع نفق النهضة، بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتكلفة أكثر من 400 مليون جنيه تساهم المحافظة بـ 100 مليون جنيه، ويعمل على حل مشاكل المرور بالمنطقة المحيطة بجامعة القاهرة، والانتهاء منه خلال الربع الثانى من عام 2018.

وفى قطاع رصف الصرف تنفذ المحافظة الخطة الاستثمارية العام الحالى بتكلفة 256 مليون جنيه، لرصف شوارع وطرق بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.