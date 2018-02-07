خطة متكاملة لتطوير الوحدات البيطرية بتكلفة 2.7 مليون جنيه

الصاوى أحمدانتهت وزارة الزراعة من تنفيذ خطة متكاملة، لتطوير جميع الوحدات البيطرية على مستوى المحافظات، لتحسين مستويات التحصين الدورى للماشية فى القرى، وضمان المتابعة الفعالة لدورها حفاظًا على قطاع الثروة الحيوانية من الأمراض العابرة للحدود، والتصدى للعترات الجديدة منها، وضمان توفير الأمصال البيطري

الصاوى أحمد

انتهت وزارة الزراعة من تنفيذ خطة متكاملة، لتطوير جميع الوحدات البيطرية على مستوى المحافظات، لتحسين مستويات التحصين الدورى للماشية فى القرى، وضمان المتابعة الفعالة لدورها حفاظًا على قطاع الثروة الحيوانية من الأمراض العابرة للحدود، والتصدى للعترات الجديدة منها، وضمان توفير الأمصال البيطرية.

رفعت وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية، وقطاع الإنتاج الحيوانى، كفاءة 8 وحدات بيطرية، فى 6 مديريات للطب البيطرى، خلال 3 أشهرالماضية، بتكلفة 2.7 مليون جنيه، من موازنة الوزارة، لزيادة قدرات الوحدات فى معالجة الحيوانات المصابة، ومكافحة الأمراض والأوبئة المنتشرة.

يوجد بكل مركز رئيسى أو قرية، وحدة بيطرية متكاملة، تخدم قطاع الثروة الحيوانية فى محيط التوابع والقرى المجاورة لها.

شملت عمليات التطوير، تأهيل المبنى القائم، وإعادة هيكلة وميكنة أسلوب العمل، وتوفير الأجهزة الضرورية لفحص القطعان المريضة، والتحصين الفعال.

ضمت القائمة “وحدة الحلابية” فى محافظة بنى سويف، بتكلفة 336 ألف جنيه، ووحدة “عمرابن الخطاب” فى محافظة الوادى الجديد، بتكلفة 726 ألف جنيه، و”أكوا “فى الشرقية بتكلفة 432.4 ألف جنيه.

أكد التقرير الذى حصلت “المال” على نسخة منه، أن تطوير وحدتى “الدبابية” و”السلاموني” فى المنوفية بتكلفة 322 ألف جنيه، ووحدتى “منشأة عباس” و”الكوم الطويل” بكفر الشيخ، بتكلفة 603.8 ألف جنيه، وتطوير وحدة “الكردي” فى الدقهلية، بتمويل من أحد النواب.

أكدت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية لـ”المال “، أن العمل بدأ فى تطوير الوحدات البيطرية فى المحافظات، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى التطوير لرفع كفاءة العمل فى المجال البيطرى، بعد إبداء رغبته فى المشاركة فى دعم جهود وزارة الزراعة لتطوير المنظومة، ورفع كفاءة التحصين.

أكدت أن خطة تطوير القطاع تشمل المتابعة الدورية، وتشديد الإجراءات البيطرية بالمحاجر الحدودية للماشية، والجمال المستوردة، من أفريقيا، أو دول أوروبا، والتحكم فى حركة الحيوان، والوقاية من وصول أمراض وبائية تهدد الثروة الحيوانية فى مصر.

أكدت أن هناك خطة تنفيذ شاملة لتطوير المجازر، وإقامة المحاجر البيطرية بالمناطق الحدودية، لفحص الماشية المستوردة، لمنع دخول أى من الأمراض الوبائية.

قال إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريح لـ”المال “، إن العمل حاليا بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتطوير الوحدات البيطرية، لرفع كفاءة تحصين الماشية فى المحافظات المختلفة، عبر إعادة تأهيل شاملة للوحدات البيطرية، وتزويدها بالأجهزة اللازمة لإنجاز المهام فى أسرع وقت.

طبقا لرئيس هيئة الخدمات البيطرية، جار متابعة عمل المجازر اليدوية، وتحويلها إلى “مجازر آلية ونصف آلية”، ومراجعة الأوضاع الحالية لمختلف المجازر لتطويرها طبقا للاشتراطات المصرية المعنية بالصحة وسلامة الغذاء الجديد، بمجازر اللحوم، وتحد من الذبح فى خارج المجازر، مؤكدا أن خطة التنفيذ بدأت فى محافظات الجيزة، والقليوبية، والفيوم، والغربية، والمنوفية، والبحر الأحمر، وأسوان، وتوشكى، وأبو سمبل، وأرقين، ومطروح، للحد من ذبح الحيوانات خارج المجازر العامة.