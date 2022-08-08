«خطة مازنجر» يعيد ياسمين رئيس للسينما

تعود النجمة ياسمين رئيس، لجمهور السينما المصرية الفترة القادمة بعد غياب طويل بفيلم جديد “خطة مازنجر”، حيث أنهت تصوير جميع مشاهدها، وهو حاليا في المراحل النهائية قبل طرحه بدور العرض السينمائي.

وكشفت “رئيس” في تصريحات صحفية اليوم أنها تسجد فيه شخصية فتاة شعبية قوية، لكنها تتورط في بعض الأزمات التي تم تناولها في الفيلم بطابع كوميدي.

فيلم خطة مازنجر يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين منهم محمود حافظ، حمدي ميرغني، مصطفى سعفان، تأليف محمد إسماعيل أمين، ووليد خيري، واخراج رامي رزق الله وإنتاج شركة aka لريمون رمسيس، والمخرج أحمد خالد موسى.