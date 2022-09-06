«خطة مازنجر» و«الدعوة عامة».. خلطة سينمائية جيدة عرقلها التوقيت والإيرادات

لم تستطع الأفلام السينمائية التي طرحت مؤخرا بدور العرض السينمائي بمصر مثل الدعوة عامة وخطة مازنجر تحقيق إيرادات مرتفعة مثل أفلام أخرى طرحت بموسم الصيف

وتجاوز فليم الدعوة عامة و خطة مازنجر المليون جنيه حاليا وهو رقم ضعيف مقارنة بباقي الأفلام المطروحة بدور العرض حاليا مثل كيرة والجن وبحبك وعمهم وتسليم أهالي .

ماجدة خير الله : لايستطيعون تحمل مسؤولية بوضع اسمهم على أفيش فيلم سينمائي

أعربت الناقدة ماجدة خير الله أن نجوم أو ممثلي هذه الأفلام سواء الدعوة عامة او خطة مازنجر لم ينضجوا حتى الآن ولايستطيعون تحمل مسؤولية كبيرة بوضع اسمهم على أفيش فيلم سينمائي ويذهب له الجمهور .

وتابعت في حديثها للمال قائلة أن محمد عبد الرحمن فنان جيد لكن يجب أن يكون وسط مجموعة من زملائه الفنانين وغير مؤهلا أن يكون بطلا منفردا بعد.

وأضافت: “كذلك ياسمين رئيس فنانة جيدة وقدمت بطولة بفليم فتاة المصنع مع المخرج الراحل محمد خان ، لأنه استطاع توظيفها فنيا بصورة مميزة “.

وتابعت: “النجومية أمرا مختلفا تماما ، فلها مواصفات أخرى وليس منها أجادة التمثيل فهناك نجوما يملكون الموهبة وفي نفس الوقت نجوما مثل كريم عبد العزيز وأحمد عز ، لكن فتحي عبد الوهاب ممثل موهوب جدا لكن لايمكن أن يكون بطلا سينمائيا وكذلك طارق لطفي”.

محمود قاسم : أبطال هذه الأفلام يجب أن يراجعوا حساباتهم

بدوره أوضح الناقد السينمائي محمود قاسم أن السينما يدخل فيها أحيانا مغامرين ويدفعون ثمن ذلك ، وهذه الأفلام لم تحقق نجاحا تجاري بسبب الاستهانة في تنفيذها لمجرد التواجد في السوق بأفلام سينمائية جيدة مثلما كان يقدم في فترة الخمسينات بأفلام عرفت بالمقاولات وكذلك أفلام فؤاد المهندس كانت بهذه النوعية .

ولفت إلى أن أبطال هذه الأفلام يجب أن يراجعوا حساباتهم كثيرا بعد إيرادات الدعوة عامة أو خطة مازنجر وغيرها .

وأكد قاسم أن فيلم فتاة المصنع الذي قدمته ياسمين رئيس كان نقلة فنية كبيرة في مشوارها ، لكن في فيلمها الجديد خطة مازنجر لم يستطع المخرج توظيفها بالشكل السليم الذي يجذب الجمهور لها .

محمد نبيل : توقيت طرح تلك الأفلام في نهاية موسم الصيف كان سيئا

من جانبه، قال الناقد الفني محمد نبيل إن الدراما التليفزيونية تختلف تماما عن السينما ، فبطل الفيلم السينمائي يجب أن تتوافر فيه خلطة نجم الشباك وليس معنى ذلك أن هؤلاء الفنانين سيئين فنيا ، فمثلا نيلي كريم حققت نجاحا كبيرا في الدراما التليفزيونية لكن رغم ذلك لم تحقق أفلامها نجاحا كبيرا وكذلك نجوم آخرين حققوا نجاحا تليفزيونيا لكن في السينما لم ينجحوا تجاريا .

وأضاف: “كذلك توقيت طرح تلك الأفلام في نهاية موسم الصيف سواء الدعوة عامة أو خطة مازنجر كان سيئا ، إضافة أن منافستهم مع أفلام كيرة والجن لأحمد عز وكريم عبد العزيز وتامر حسني بفيلمه الأخير بحبك ومحمد امام ايضا بفيلمه ” عمهم ” حقق ايرادات كبيرة رغم منافسته لكيرة والجن وغيرها “.

واستدرك: “لكن أفلام الدعوة عامة وخطة مازنجر كانت تحتاج لطرحها في توقيت أفضل من تقديمها للجمهور بنهاية الصيف ودخول المدارس والانشغال بها” .