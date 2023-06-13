خطة للتوسع في السعودية وعمان.. منصة «ايكومبو» تستهدف 10 ملايين دولار من جولة تمويلية بالخليج

قالت شركة ايكومبو منصة التجارة الإلكترونية الاجتماعية، إنها تستهدف جولة استثمارية بقيمة 10 ملايين دولار في الخليج بنهاية عام 2024، وسط استهدافها خطة توسعية لاختراق السوق السعودية والعمانية.

وقال فارس سنيور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ايكومبو، إنهم يسعون خلال الأيام القليلة المقبلة للتوسع في السوق السعودية والعمانية، في إطار خطتهم التوسعية في الخليج ومن ثم الوطن العربي، حيث بدأت الشركة شراء عدد من المخازن على الأرض في هاتين الدولتين، ليكونوا مركز لتوزيع المنتجات وبيعها في هذه الدول.

وأشار إلى نجاح ايكومبو في تحقيق قفزة في مبيعاتها لتتجاوز المليون دولار خلال أول عام من العمل، مقارنة بـ500 دولار فقط عند إطلاقها، اعتمادا على الاستثمار الذاتي ودون اللجوء إلى أي استثمارات خارجية.

وكانت إيكومبو تأسست مطلع 2022 على يد رواد الأعمال المصريين فارس سنيور وعبدالله البربري. يتمتع كل منهما بخلفية قوية في مجال التسويق بالعمولة والبيع الاجتماعي، وقد قامت إيكومبو بتحويل مشهد التجارة الاجتماعية من خلال التركيز على تمكين البائعين الاجتماعيين الطموحين، حيث توفر مستودعًا رقميًا ومنصة افتراضية تلبي الاحتياجات الفريدة للتجار والموردين، مما يسهل وتسريع عملية التجارة الإلكترونية بأكملها.

وتعمل إيكومبو على توفير حلول مختلفة لزيادة مبيعات التجار وتوفير تشكيلة واسعة من المنتجات بأسعار الجملة، وذلك لتسهيل بدء أصحاب المتاجر الإلكترونية في عملهم دون الحاجة لرأس مال كبير، بالإضافة إلى سرعة دوران رأس المال لدعم نمو الأعمال بشكل فعال بدون بذل مجهود كبير وجعل عملية إدارة التجارة الإلكترونية أسهل وأذكى.

وقالت إنها لديها القدرة على توفير حلول مختلفة لزيادة مبيعات التجار وتوفير تشكيلة واسعة من المنتجات بأسعار الجملة، وذلك لتسهيل بدء أصحاب المتاجر الإلكترونية في عملهم دون الحاجة لرأس مال كبير، بالإضافة إلى سرعة دوران رأس المال لدعم نمو الأعمال بشكل فعال بدون بذل مجهود كبير وجعل عملية إدارة التجارة الإلكترونية أسهل وأذكى.

يقول سنيور: “تمكين رواد الأعمال ومساعدتهم في نمو أعمالهم هو في صميم مهمتنا. نوفر الأدوات والخدمات اللازمة لدعم رحلتهم، بدءًا من توفير المنتجات والتخزين والتغليف والشحن، فضلاً عن دعم الجهود التسويقية وتوفير الدعم المالي. توسعنا في أسواق جديدة يعكس التزامنا بتمكين الأفراد وتعزيز نمو التجارة الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

الرئيس التنفيذي لإيكومبو، فارس سنيور

و تعمل المنصة كمستودع افتراضي للأفراد لإنشاء أعمال تجارية بسهولة ودون رأس مال، حيث تدعم التجار عبر الانترنت عن طريق توفير مجموعة متنوعة من المنتجات، بالإضافة إلى ضمان التخزين والتغليف والشحن لك.

ولدى الرئيس التنفيذي للشركة، فارس سنيور، خبرة تتجاوز الـ14 عاما في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية، لعب خلالها أدوارا رئيسية في شركات مثل شيري اند بيري و بيكسل ارابيا واسمه الذي حققه على مر السنين كأفضل المسوقين بالعمولة لأكبر الشبكات الدولية والإقليمية للتسويق بالعمولة. يجلب فارس خبرته القيمة ورؤيته إلى ايكومبو، مما ساهم في نموها السريع وتأثيرها الكبير على الصناعة.