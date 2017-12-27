خطة لطرح 25% من الأهرام فى البورصة

❐ المؤسسة تعانى خسائر بـ 1.6 مليار جنيه.. و600 مليون فجوة تمويل سنوية.. وتطلب دعم «التعاون الدولى» ❐ نصر: توفير الدراسات اللازمة لإعادة الهكيلة المالية فى أقرب وقت ممكنأحمد عاشوروضعت مؤسسة الأهرام، أكبر مؤسسة صحفية فى السوق، خطة تهدف للتخلص من خسائرها المالية المتراكمة والمقدرة بحوال

❐ المؤسسة تعانى خسائر

بـ 1.6 مليار جنيه.. و600 مليون فجوة تمويل سنوية.. وتطلب دعم «التعاون الدولى»

❐ نصر: توفير الدراسات اللازمة لإعادة الهكيلة المالية فى أقرب وقت ممكن

أحمد عاشور

وضعت مؤسسة الأهرام، أكبر مؤسسة صحفية فى السوق، خطة تهدف للتخلص من خسائرها المالية المتراكمة والمقدرة بحوالى 1.6 مليار جنيه، بجانب تغطية فجوة تمويلية تصل إلى 600 مليون سنويًّا، تتضمن الاتجاه لطرح %25 من أسهمها فى سوق الأوراق المالية.

وأوضح عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة لـ«المال» أن طرح المؤسسة فى البورصة سيساعدها على التخلص من جميع أعبائها المالية، ويسمح لها بالنهوض اقتصادياً، ولكن القرار ما زال فى حاجة لموافقة من القيادة السياسية.

وأضاف أن خطة إعادة الهيكلة تتضمن طرح %25 من أسهم المؤسسة فى البورصة، لافتاً إلى أن أصول «الأهرام» تقدر بحوالى 100 مليار جينه على أقل تقدير، ولكنها تعانى تراكم مديونيات تقدر بحوالى 1.6 مليار جنيه بخلاف 50 مليون جنيه فجوة تمويلية شهرية.

وتابع سلامة: إن خطة الهيكلة تشمل 3 محاور رئيسية تتضمن الإصلاح المالى والإصلاح الإدارى وتنمية المهارات وأخيراً التحول الرقمى للمحتوى، وتستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى %14 خلال 2018 فى معدلات التوزيع ترتفع إلى %28 فى 2019 ثم %45 فى 2020، على أن يتم تحقيق قفزات فى عوائد الإعلانات بنسبة 24 و45 و%68 على مدار السنوات الثلاث المقبلة على التوالى.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقامتها «الأهرام» أمس تحت عنوان «الأهرام 2025» التى تستهدف وضع خطة متكاملة لتطوير المؤسسة بحضور عدد من المسؤولين وقيادات حكومية حاليين وسابقين وخبراء إعلام.

وذكر عبدالمحسن أن هناك خطة أيضًا لزيادة الفوائض المالية التى تحققها جامعة الأهرام الكندية بنسبة تصل إلى %43 فى 2019 و%91 فى 2020، ومن المقرر افتتاح 3 كليات جديدة الأيام القليلة المقبلة بجانب 6 كليات قائمة فى الوقت الحالى، ما يساهم فى زيادة الموارد بواقع 300 مليون جنيه.

وأضاف أن الزيادات الجديدة فى الإيرادات ستساهم فى تغطية العجز التمويلى بنسبة تصل إلى %20 فى 2018 و%25 فى 2019 ترتفع إلى %81 فى 2020 على أن يتم تحقيق التوازن المالى بحلول 2021.

وتابع رئيس مؤسسة الأهرام أن الإصلاح الإدارى يشمل تأهيل الموارد البشرية وتعظيم الاستفادة من العاملين البالغ عددهم ما يقرب من 10 آلاف عامل، مضيفاً أن عدد العمالة من المقرر أن ينخفض إلى 6000 عامل بحلول 2025.

وكشف عن الاتفاق مع وزارة قطاع الأعمال العام بتكليف من رئيس الوزراء لوضع خطة لاستغلال الأصول العقارية التابعة للمؤسسة فى كل من المقطم والساحل الشمالى والغردقة والبحيرة والقليوبية بخلاف منطقة كورنيش القاهرة، مضيفاً أنه من المقرر إقامة مجمع للمدراس فى قليوب وآخر فى قنا.

وقال سلامة إنه تقدم بطلب للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لتوفير دعم مالى عبر القنوات التابعة لها للنهوض بمؤسسة الأهرام.

من جانبها قالت الوزيرة إن «الاستثمار» ستعمل على المساهمة فى إعداد الدراسات اللازمة للنهوض بالأهرام باعتبارها من أهم المؤسسات الصحفية، كما ستعمل على المساندة فى الترويج لمشروعاتها الاستثمارية.