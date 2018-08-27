خطة لخفض عدد ضحايا حوادث الطرق للنصف خلال عامين

الشاذلى جمعة وضعت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التى اعتمدت حديثاً، أهدافا طموحة تؤدى الى خفض عدد الضحايا الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق فى العالم إلى النصف بحلول عام 2020.وكشف الاتحاد المصرى للتأمين فى بيانه، أن الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق تسبب خسائر اقتصادية كبيرة للأفراد



الشاذلى جمعة

وضعت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التى اعتمدت حديثاً، أهدافا طموحة تؤدى الى خفض عدد الضحايا الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق فى العالم إلى النصف بحلول عام 2020.

وكشف الاتحاد المصرى للتأمين فى بيانه، أن الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق تسبب خسائر اقتصادية كبيرة للأفراد وأسرهم وللدول وتأتى “تكلفة العلاج” و”فقدان إنتاجية الأشخاص” الذين يتوفون أو يُصابون بالعجز، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين.

وأظهرت الاحصائيات أن 48% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور فى العالم تحدث بين الأشخاص البالغين من العمر من 15 إلى 44 عاما.

كما توجد علاقة مباشرة بين الزيادة فى متوسط السرعة واحتمالات وقوع الحوادث ومدى وخامة العواقب المترتبة عليها سواء بسواء وتبلغ احتمالات وفاة البالغ أقل من 20% إذا صدمته سيارة بسرعة 50 كم/ ساعة، و60% تقريباً إذا صدمته بسرعة 80 كم/ساعة.

وفى حال القيادة تحت تأثير الكحول، تبدأ احتمالات وقوع الحوادث فى مستوى متدنى من تركيز الكحول فى الدم وتزيد زيادة كبيرة إذا زاد تركيز الكحول فى دم السائق على 0.04 غ/ ديسيلت.

ويؤدى استعمال الخوذ الواقية بالطريقة الصحيحة عند ركوب الدراجات النارية، إلى الحد من مخاطر الوفاة بنسبة 40% تقريباً، ومن مخاطر التعرض للإصابات الخطيرة بنسبة تزيد على 70%.

ويمكن لتصميم الطرق أن يؤثر تأثيراً كبيراً على أمانها. ومن الأفضل أن تُصمم مع مراعاة مأمونيتها بالنسبة إلى جميع مستخدميها.

ويعنى ذلك التأكد من وجود مرافق كافية للمشاة وراكبى الدراجات الهوائية والنارية، مثل تخصيص ممرات للمشاة وحارات مرورية للدراجات، وتهيئة نقاط العبور الآمنة، وسائر التدابير التى تؤدى إلى تهدئة المرور يمكن أن تكون حاسمة الأهمية فى الحد من مخاطر الإصابات بين هؤلاء المستخدمين للطرق.