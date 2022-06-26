"خطة لجذب 10 مليارات دولار خلال عام".. الحكومة تستعرض مستجدات التعاون مع الصناديق السيادية لدول الخليج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشاريع الاستثمارية لصندوق مصر السيادي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي، و نهى خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق السيادي، ومحمود محرم، المستشار القانوني للصندوق السيادي.

وقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة الصندوق في جذب الاستثمارات الأجنبية المستهدفة، حيث أوضحت أن هذه الخطة تقوم على عدة محاور تنفيذية، لجذب استثمارات أجنبية تتخطى 10 مليارات دولار خلال عام، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

وعرضت الدكتورة هالة السعيد الموقف الحالي في مجالات التعاون المختلفة مع الصناديق السيادية العربية، وتناولت آخر المستجدات المتعلقة بتعاون صندوق مصر السيادي مع كل من: شركة أبوظبي القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار، والصندوق السيادي البحريني، وعدة جهات أخرى.

كما عرض أيمن سليمان موقف الصندوق الفرعي للطروحات، والاستثمارات المتوقعة من المرحلة الأولى للصندوق الفرعي للطروحات، كما استعرض الإجراءات التنفيذية المطلوبة لبدء العمل من خلال الصندوق الفرعي للطروحات، والآليات المطلوبة لتفعيل نشاط هذا الصندوق. كما عرض المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي آخر مستجدات المشاريع الاستثمارية للصندوق، والمراحل التنفيذية الخاصة بكل مشروع ومستهدفاته.