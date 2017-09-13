خطة لتنفيذ برنامج ضخم مع منظمة دولية

قال محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، إنه يجرى التخطيط فى الوقت الحالى، لتنفيذ برنامج ضخم فى مجال الشمول المالى داخل السوق المحلية، بالتعاون مع التحالف الدولى للشمول المالى AFI، وهو أكبر مؤسسة عالمية فى هذا المجال.

وأضاف أن الاتفاق على البرنامج سيتم خلال المؤتمر الدولى الذى تستضيفه مصر، وتنطلق أعماله الخميس المقبل بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وأكثر من 800 زائر من انحاء العالم كافة.

وأشار عامر إلى انضمام مصر للتحالف عام 2013، لتصبح أول دولة تنجح فى استضافة هذا الحدث العالمى داخل المنطقة العربية، مؤكدا أهمية الشمول المالى والتى تكمن فى تهيئة بيئة اقتصادية سليمة لجميع أطراف المجتمع لتحقيق التنمية والمساعدة على خلق فرص العمل.

وأوضح أن البنك المركزى قطع شوطا فى هذا الملف، عبر مجموعة من المبادرات التى تم تدشينها بالتعاون مع الحكومة، مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى وفر 19 مليار جنيه لنحو 17 ألف مشروع فى عام واحد، وبرنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، والذى يستهدف تغطية الاحتياجات التمويلية لقرابة 20 مليون مشروع مقارنة بـ8 ملايين حاليًا.

وأكد عامر استمرار البنك المركزى فى العمل على تسهيل المدفوعات الإلكترونية والتحويلات عبر المحمول، والتى حققت 9 ملايين مشترك حاليا، مشيدًا بتفعيل المجلس القومى للمدفوعات، وسعيه نحو تشجيع اندماج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية.