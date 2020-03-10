خطة لتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية بمطروح للوقاية من فيروس كورونا (صور)

شرعت محافظة مطروح عبر مديرية الصحة في تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والدينية بالمحافظة، في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدوله ككل للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وذلك بناء على التعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وأصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية من فيروس كورونا المستجد بجميع القطاعات بالمحافظة وطرق الوقايه منه وطرق انتشاره ومقاومته وتوعية المواطنين، والاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار.

مع التوجيه بتوزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة.

وأكد محافظ مطروح على استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات في ظل مواجهة فيروس كورونا .

مديرية الصحة بالمحافظة تبدأ في تنفيذ خطة التطهير

وبدورها بدأت مديرية الصحة بمحافظة مطروح في تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والدينية بالمحافظة.

وقام فريق التعقيم وطب الأمراض المتوطنة بالمحافظة برش وتطهير ديوان عام المحافظة وعدد من المدارس ضمن الخطة لتطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة.

ووجهت محافظة مطروح بتكثيف عمليات الرش والتعقيم بجميع أحياء المدن للقضاء على الحشرات والبعوض الناقلة للأمراض، خاصة بأماكن تجمعات القمامة والأسواق وأماكن ازدحام المواطنين والمدارس والجامعة مع زيادة توعية المواطنين بالحفاظ على البيئة وإلقاء القمامة بالأماكن المخصصة لها،

وذلك مع التنبيه برفع القمامة بصفة يومية ومنع تراكمها فى إطار استقبال موسم الربيع، وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين وللحد من التلوث البيئى ومنع تزايد الحشرات والآفات خاصة مع النشاط الملحوظ لحركة الرياح وهو ما يؤدي إلى انتشار الأمراض خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا .

كما ناشد محافظ مطروح المواطنين بوضع القمامة فى أماكنها المخصصة ونشر الوعى الصحى حفاظا على المظهر الحضاري وحرصا على الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض، مع توزيع صناديق القمامة فى معظم أنحاء المدن خاصة بأماكن التجمعات السكانية.