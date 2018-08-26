خطة لتطوير مصر للألومنيوم بتكلفة تقديرية 600 مليون دولار

■ إنشاء محطة طاقة شمسية توفر %30 من احتياجاتها منى عبدالبارى وعصام عميرة: وضعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، خطة طموح لتطوير شركة مصر للألمونيوم بتكلفة تقديرية 600 مليون دولار، ترتكز على عدة محاور، أبرزها زيادة كبيرة فى الإنتاج، وخفض فاتورة استهلاك الكهرباء، عبر إنشاء محطة للطاقة ا

■ إنشاء محطة طاقة شمسية توفر %30 من احتياجاتها



منى عبدالبارى وعصام عميرة:



وضعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، خطة طموح لتطوير شركة مصر للألمونيوم بتكلفة تقديرية 600 مليون دولار، ترتكز على عدة محاور، أبرزها زيادة كبيرة فى الإنتاج، وخفض فاتورة استهلاك الكهرباء، عبر إنشاء محطة للطاقة الشمسية توفر %30 من احتياجات الشركة.

وكشف مدحت نافع، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، فى تصريحات خاصة لـ«المال« عن ملامح الخطة المتوقع أن يستغرق تنفيذها عامين، وتشمل زيادة الطاقة الإنتاجية من 320 إلى 570 ألف طن، باستثمارات تقديرية تقترب من 600 مليون دولار.

وأشار إلى أنه مخطط تدبير التمويلات اللازمة عبر قروض بالدولار أو اليورو، من بنوك تنمية الصادارت المحلية والعالمية، وذلك حسب البلد التى سيتم استيراد الألات و المعدات منها، سواء كانت الصين، أو ألمانيا أو فرنسا.

وأضاف أن العملة الأجنبية المتوفرة لدى مصر للألمونيوم من حصيلتها التصديرية، تضمن إمكانية الحصول على تمويلات خارجية بفائدة مخفضة، وهو ما يتماشى مع أهداف خطة التطوير التى تسعى لتوفير أحدث المعدات بأقل تكلفة.

وأشار نافع إلى أن القابضة ليس لديها مانع قانونى أو فنى من وجود عرض واحد، شريطة تلبيته احتياجات الشركة، وأن يكون مناسباً من ناحية التكلفة، وأوضح أن الموافقة النهائية على عرض الشركة المطورة ستتم قبل نهاية سبتمبر.

وأوضح أن خطة التطوير تستلزم أن يصاحبها زيادة فى إنتاج الطاقة الكهربائية لملائمة الاستهلاك، والذى يكلف الشركة 425 مليون جنيه، شهرياً، تسدد دون تأخير.

وواصل: من أجل ذلك تشمل الخطة إنشاء محطة للطاقة الشمسية بالأرض المجاورة لمصنع الشركة بنجع حمادي، بطاقة 300 ميجاوات، تمثل %30 من احتياجات الشركة، بعد مضاعفة طاقتها الإنتاجية، وستحتاج إلى 1 جيجا كاملة، بعد الانتهاء من خطة التطوير.

وقال إنه تم بالفعل الانتهاء من دراسة إنشاء محطة الطاقة الشمسية، فيما يجرى إعداد كراسة شروط المشروع، تمهيداً لطرحها على عدد محدود من الشركات العالمية العاملة فى السوق المصرية، والتى أثبتت نجاحاً فى هذا المجال.