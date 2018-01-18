خطة لتشغيل نظام إنذار مبكر من الفيضانات بالإسكندرية

معتز محمودوقعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برتوكول تعاون مع المعهد الهولندى العالمى للهيدرولجى والبنية التحتية والبيئية لإعداد مقترح مشروع لدراسة إمكانية إعداد نظام إنذار مبكر (early warning system-ews) للتنبؤ بالفيضانات والادارة المثلى لها (flood management)ووقع

معتز محمود

وقعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برتوكول تعاون مع المعهد الهولندى العالمى للهيدرولجى والبنية التحتية والبيئية لإعداد مقترح مشروع لدراسة إمكانية إعداد نظام إنذار مبكر (early warning system-ews) للتنبؤ بالفيضانات والادارة المثلى لها (flood management)

ووقع الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اليوم الخميس بقاعة التدريب بالتنقية الشرقيه برتوكول تعاون مع الشركة مع المعهد الهولندى العالمى للهيدرولجى والبنية التحتية والبيئية بهولندا

وبناء على ذلك قام قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع المعهد الهولندى العالمى للهيدرولجى والبنية التحتية والبيئية بهولندا (ihe)باعداد مقترح مشروع لدراسة امكانية اعداد نظام إنذار مبكر