خطة لإنشاء منطقة حرة في المحافظات.. وربطها بمركز لخدمات المستثمرين

– الإصلاحات التشريعية تفتح الباب أمام خطة الطرح فى البورصة وتوسيع قاعدة الملكية فى الشركات

– 8.5 إلى 9.5 مليار دولار استثمارات أجنبيه فى 2017 / 2018

– القيادة السياسية تدعم التوجه لأدوات التمويل غير المصرفى باعتباره محركا لنمو الاقتصاد

– خطة لإنشاء منطقة حرة عامة فى كل محافظة وربط كل منطقة بمركز لخدمات المستثمرين

– إنشاء «لوجيستية» بالظهير الخلفى لكل ميناء ضمن إستراتيجية حتى 2034

– إقامة 11 مركزا لخدمات المستثمرين بالأقاليم بخلاف 3 تحت الإنشاء فى جنوب سيناء وقنا والفيوم





أحمد عاشور

■ «المال»: تستعد البورصة لاستقبال حزمة من الطروحات الحكومية والخاصة خلال العام الجارى، بالتزامن مع الإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها وزارة الاستثمار، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، لتهيئة السوق لطرح تلك الشركات خلال الفترة الحالية، ما أهم هذه التشريعات والإصلاحات التشريعية؟

سحر نصر: الإصلاحات التشريعية التى تمت مؤخرًا على بعض القوانين والإجراءات المنظمة للاستثمار فى أسواق المال، وفى مقدمتها، قانونا الشركات وسوق رأس المال، تفتح المجال أمام تنفيذ خطة الطروحات ضمن برنامج الحكومة، لتوسيع قاعدة الملكية فى شركاتها، فضلًا عن إسهامها فى انتعاش البورصة المصرية، خلال الأشهر القليلة المقبلة، خصوصا بعدما صدر القرار رقم 33 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فى إطار الجهود التى تبذل لتعزيز حوكمة الشركات، والإفصاحات المرتبطة بها، وجاء هذا التعديل تدعيما لمعايير الشفافية والإفصاح التى تتبناها الدولة فى تطوير سوق المال، فى ضوء المعايير العالمية المطبقة، وسيساهم فى تحقيق استقرار سوق المال المصرية، وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها.

كما صدر القرار الجمهورى بإصدار القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ويُعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، وجاء تعديل القانون ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصرى وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمى، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، ليكون محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الإصلاحات.

وقد شملت التعديلات تفعيل «الصكوك» كأداة مالية فى سوق المال، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة المصرية بواقع 2 فى الألف، تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إلغاء قانون الصكوك القديم، والذى تشجيع الاستثمار، وإتاحة التمويل للمشروعات العامة والخاصة.

ومما لا شك فيه أن برنامج الطروحات الذى أعلنته الحكومة مؤخرًا، يدعم النشاط الاستثمارى، ويمثل رسالة فى دعم القيادة السياسية للاستثمار ولاستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى، ويعكس وجود اهتمام واضح من جانب المستثمرين الأجانب وكبرى المؤسسات المالية بتطورات الاقتصاد المصرى، وسيتم ربطه من خلال هذه الخطوة بإبراز عنصر الإصلاح السياسى والعمق الديمقراطى فى عملية الإصلاح فى مصر، خاصة وأن مواصلة الإصلاحات وخطة الطروحات الحكومية، ستلقى الضوء على دعم القيادة السياسية لأدوات التمويل المالى غير المصرفى.

■ «المال»: منذ أيام أعلنت الوزارة عن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، ما هى الخطوات التنفيذية لتفعيل تلك الإستراتيجية خلال الفترة القريبة سواء من اجتماعات أو تشريعات جديدة؟

سحر نصر: لتفعيل هذه الإستراتيجية سيتم إنشاء لجنة قومية لمتابعة تنفيذها، وستتألف هذه اللجنة من ممثلين عن الهيئات والجهات والأطراف ذات الصلة، وذلك لتحقيق التواصل بين تلك الجهات فى عملية التنفيذ وتسهيل أى معوقات قد تنشأ أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى إصدار تقرير متابعة سنوى للإستراتيجية.

وأؤكد هنا أن الحكومة لن تنفرد بوضع أو تفعيل الإستراتيجية بل سيتم ذلك، بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، ومؤسسات التمويل الدولية، والجهات المانحة، والجمعيات التنموية والخيرية، ومؤسسات التوعية والتدريب، وعلى رأسها الجامعات ووسائل الإعلام، نظرًا لأهمية مشاركة وانخراط كل الأطراف ذوى الصلة بالقطاع فى تنفيذ هذه الإستراتيجية والإضافة إليها، بما ينعكس على تحقيق الصالح العام ويعود بالنفع على المجتمع ككل.

وأشير هنا إلى أن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، تتفق مع البرنامج الرئاسى 2018/2022 من جهة التوقيت والمضمون، فالإستراتيجية تركز على توفير التمويل للفئات والقطاعات غير القادرة على النفاذ إلى الأشكال الأخرى من التمويل، بما يساهم فى تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب حياتها، مثل الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، وتطوير رأس المال البشرى بصفة عامة.

ووضعت هذه الإستراتيجية العديد من الأهداف المُحددة المستهدف تحقيقها حتى نهاية عام 2022، ومنها زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر، لتصل إلى 4 ملايين مستفيد، مقارنة بنحو 2.5 مليون مستفيد حاليًا، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهى الصغر الذى تمنحه الجهات الخاضعة للرقابة المالية من 11.5 مليار جنيه حاليا إلى 15 مليارا عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهى الصغر إلى 1000 مؤسسة.

وتستهدف الإستراتيجية زيادة محفظة التمويل العقارى من حوالى 8 مليارات جنيه، حاليا إلى 20 مليارا، بحلول عام 2022، وزيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 50 مليارا بحلول 2022 مقارنة بأقل من 24 مليارا حاليًا، ورفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم إلى 20 مليارا، مقارنة بحوالى 9 مليارات جنيه، وفيما يتعلق بسوق المال فإن الإستراتيجية، تستهدف زيادة مساهمة سوق المال فى دفع عجلة الاستثمار، وتدعيم النمو المستدام، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع فى إتمام الموافقات.

■ «المال»: الوزارة أعلنت أن لديها إستراتيجية خلال الأربع سنوات المقبلة، تستهدف زيادة حجم الاستثمار الخاص إلى 782 مليار جنيه بحلول 2022 وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 22 مليار دولار سنويا، ما هى أبرز الآليات اللازمة لتحقيق تلك الإستراتيجية؟

سحر نصر: تبنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى إستراتيجية متكاملة وطموح للسنوات الأربع المقبلة من شأنها أن تسرع وتيرة التنمية، وتستجيب للآمال والتطلعات الوطنية، ونُدرك أن تحقيق الأهداف التنموية يجب أن يتبع نهجًا شاملًا ومترابطًا، وأن الموارد الحكومية لا تكفى وحدها لمواكبة معدلات النمو المتسارعة حول العالم، ومن ثم يُعد تضافر جهود جميع الشركاء وتكاملها، وكذلك تحملهم للمسئولية المشتركة أمرًا حيويًا، ويشمل ذلك استثمارات القطاع الخاص، وكذلك برامج التعاون الإنمائى.

ولتنفيذ هذه الأهداف، فإن إستراتيجية جذب وتشجيع الاستثمار تتضمن أربعة محاور رئيسية، وهى الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات التشريعية، وبناء مؤسسات قادرة على تفعيل القوانين على أرض الواقع، ووضع إطار من الحوكمة والشفافية وتوزيع الفرص بشكل متساوى بين جميع المحافظات، ووضع مصر على خريطة الاستثمار عالميا.

■ « المال «: الوزارة أطلقت المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية الإلكترونية، ما هو حجم الطلبات الخاصة بالاستثمار عبر تلك الخريطة وما هى المراحل المقبلة؟

سحر نصر: تضم الخريطة الاستثمارية لمصر التى تم إطلاقها أكثر من 1000 فرصة استثمارية مكتملة، بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بكيفية تأسيس الشركات والخدمات الإلكترونية والحوافز المقدمة للمستثمرين، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار فى مصر، كما تلقى الخريطة الضوء على قصص نجاح المستثمرين فى مصر فى مختلف القطاعات.

وقد حازت الخريطة منذ إطلاقها على اهتمام المستثمرين، وقام حوالى 10 آلاف مستثمر بزيارة الموقع الإلكترونى خلال فترة البث التجريبى بمعدل متوسط 300 زيارة فى اليوم، وقد تلقت الوزارة خلال أول شهر من إطلاق الخريطة أكثر من 200 طلب من رجال أعمال للاستثمار فى الفرص المتاحة على الخريطة، وتم عقد اجتماعات معهم وإعلامهم بالخطوات الواجب اتباعها للاستثمار، سواء عبر وزارة الاستثمار، أو الجهات الحكومية صاحبة الولاية على الفرصة الاستثمارية.

■ «المال»: الوزارة أعلنت عن خطة طموح للتوسع فى المناطق الاستثمارية والحرة، بموجب النصوص الجديدة لقانون الاستثمار، كم عدد المناطق التى سيتم طرحها على المدى القصير؟

سحر نصر: تحرص الحكومة على ضخ المزيد من الاستثمارات فى المناطق التى تحتاج إلى نمو اقتصادى، ومنها محافظات سيناء والصعيد لذا فقد تم التحرك سريعا، لإنشاء مناطق حرة بها تساعد على توفير فرص العمل وإحداث تنمية شاملة، وتساهم المناطق الحرة على مستوى الجمهورية، بنحو %24 من إجمالى الصادرات المصرية، ويصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة بها إلى مليون فرصة عمل، وقد تم مؤخرًا الموافقة على إنشاء المنطقة الحرة العامة بنويبع، وقبلها المنطقة الحرة العامة فى محافظة المنيا، ليصبح بذلك عدد المناطق الحرة 11، بعد أن توقف إنشاء المناطق الحرة العامة منذ عام 2005.

وتعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، على تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة فى مختلف المحافظات، مع إجراء مسح لكل المشكلات فى هذه المناطق، ووضع الحلول السريعة لها، والهدف من هذه الخطة هو تطوير المناطق الحرة، وتحويلها إلى مركز للأعمال قادرًا على جذب ورفع كفاءة تشغيل الاستثمارات المباشرة بها.

وتحرص الوزارة على تفعيل وتكثيف التواصل بين كل المناطق مع المستثمرين وتبنى ثقافة وسياسة فاعلة لخدمتهم، وحل أى معوقات قد تواجه عملهم مع تحديث قواعد بيانات المستثمرين فى كل منطقة، ومتابعة التزام كل مستثمر بالبعد البيئى فى مشروعه، وربط كل منطقة حرة عامة بفرع مركز خدمات المستثمرين فى المحافظة، بما يساهم فى التسهيل على المستثمرين، ودفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد القومى، وجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية المباشرة، كما وضعت الوزارة خطة لإنشاء منطقة حرة عامة فى كل محافظة، ومنطقة لوجيستية بالظهير الخلفى لكل ميناء، وذلك ضمن رؤية إستراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة فى تحسين مناخ الاستثمار لمصر حتى عام 2034.

■ «المال»: اكتسب مركز خدمات المستثمرين الجديد أهمية خاصة بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى له منذ أسابيع، ما هى حصيلة الشركات التى تم تأسيسها عبر المركز فى مقر الهيئة العامة للاستثمار، والمراكز وما هى خطة إنشاء مراكز جديدة؟

سحر نصر: شهد مركز خدمات المستثمرين وفروعه بالمحافظات تأسيس 5415 شركة من يناير حتى مارس الماضى برءوس أموال مُصدرة بلغت نحو 19 مليار جنيه، منها نحو 12 مليار جنيه، خلال مارس الماضى فقط، مما يوضح الطفرة فى إقبال المستثمرين على التأسيس بعد افتتاح رئيس الجمهورية للمركز بشكل رسمى نهاية شهر فبراير الماضى، بالإضافة إلى الخدمات القانونية والفنية والإلكترونية التى يقدمها المركز وفروعه لأكثر من 14 ألف شركة على مستوى الجمهورية، ومركز اتصالات الاستثمار المُجهز للرد على كل استفسارات المستثمرين من خلال الرقم المختصر.

وتسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى إلى تسهيل كل الإجراءات أمام المستثمرين فى الداخل، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتيسير على المستثمرين، لذا يتم العمل على نشر فروع لمركز خدمات المستثمرين فى مختلف المحافظات، ويوجد حاليًا 8 مراكز قائمة لخدمات المستثمرين فى القاهرة و6 أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، والعاشر من رمضان، وسوهاج، وجمصه، كما يوجد فرعان جار العمل على افتتاحهما فى المنيا والسويس، و3 مراكز تحت الإنشاء فى جنوب سيناء، وقنا، والفيوم، بالإضافة إلى 11 مركزا مستهدف إقامتها خلال السنوات المقبلة فى البحر الأحمر، ومطروح، والوادى الجديد، والمنوفية، والغربية، وأسوان، والأقصر، وبنى سويف، وبورسعيد، والقليوبية، وشمال سيناء.

■ «المال»: ما هى توقعاتكم لحجم الاستثمار الأجنبى خلال العام الحالى، وسط حالة الزخم والاتفاقيات الاستثمارية العملاقة التى تم التوقيع عليها خلال الفترة الماضية؟

سحر نصر: نعمل فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى جاهدين على خلق بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، وقد بلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر خلال العام المالى السابق 2016/2017 نحو 7.9 مليار دولار، ونستهدف جذب 8.5 – 9.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2017/2018.

■ «المال»: نشطت الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار خلال الفترة الماضية فى حسم الخلافات، وفض المنازعات مع المستثمرين .. كم عدد الخلافات التى تم حسمها؟

سحر نصر: تحرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، على حل جميع المشكلات والمعوقات التى قد تواجه المستثمرين، ونص قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتشكيل أمانة فنية لها، وإعداد تقارير دورية بما تم فى متابعة التنفيذ، وتعرض على رئيس الأمانة الفنية، ووضع إطارا مؤسسيا للتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة حسب الجدول الزمنى، وزيادة عدد الموضوعات التى يتم مناقشتها فى الجلسة الواحدة، ونص قانون الاستثمار أيضًا على التزام الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية خلال 15 يومًا من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الإخطار بتمام التنفيذ.

■ «المال»: على مستوى التعاون الدولى .. ما أهم التمويلات التى سيتم الحصول عليها خلال العام المالى الجديد (2018/2019) خاصةً لتنمية سيناء التى اكتسبت أهمية كبيرة الفترة الماضية فى ضوء التوجيهات الرئاسية؟

سحر نصر: فى إطار برنامج إعمار وتنمية سيناء التى تتبناه القيادة السياسية، تم التنسيق مع مؤسسات التمويل العربية، للمساهمة فى تمويل مجموعة من المشروعات التنموية التى تستهدف تحقيق ثورة تنموية حقيقية فى تلك المنطقة، وتستهدف تلك المشروعات توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطن، وتشمل قطاعات (النقل – الكهرباء – الإسكان – الموانئ والخدمات اللوجيستية – المجمعات الصناعية – مياه وصرف صحي).

نجحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى إقرار حزمة إصلاحات تشريعية على بعض القوانين والإجراءات المنظمة للاستثمار فى أسواق المال، وفى مقدمتها قانون الشركات وقانون سوق رأس المال، والتى من شأنها فتح الباب لاستقبال الطروحات التى أعلنت الحكومة عنها وتستهدف جمع ما يقرب من 80 مليار جنيه.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى حوار مع «المال»، أن برنامج الطروحات الحكومية يدعم النشاط الاستثمارى، ويمثل رسالة فى دعم القيادة السياسية للاستثمار، لافتة إلى أنه يوجد اهتمام واضح من المستثمرين الأجانب وكبرى المؤسسات المالية بتطورات الاقتصاد المصري.

وتتوقع الوزيرة أن تجتذب مصر استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح ما بين 8.5 و9.5 مليار دولار خلال العام المالى الجارى 2017/2018 مقارنة بنحو7.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى بزيادة تتراوح ما بين 600 مليون دولار و1.6 مليار دولار.