خطة طموح لـ«الإسكندرية للزيوت والصابون» لزيادة الإنتاج وتعظيم المبيعات في 2022/2023

أكد الدكتور أحمد عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال» أنها تتبنى خطة طموح العام المالى المقبل 2023/2022 تستهدف منها زيادة حجم الإنتاج من المنظفات والصابون، مع تعظيم إيرادات الشركة، مشيرا إلى أن تلك الخطة سيتم عرضها على اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال إنه من المتوقع أن يتجاوز حجم إيرادات الشركة 4 مليارات جنيه بنهاية 2022 بزيادة تقدر بنحو مليار عن العام الماضى، والتى بلغت الإيرادات حينها 3 مليارات.

وأضاف أن حجم إنتاج الشركة من جميع المنتجات يصل إلى 195 ألف طن، ومن المستهدف وصولها إلى 196 ألف طن بنهاية العام الجارى، مع زيادتها فى 2023، وتعظيم العمليات التصديرية إلى الدول العربية والأجنبية، وفتح أسواق جديدة.

ولفت إلى أنه تم حاليًا تجاوز مستهدفات تصدير المنظفات إلى رومانيا وتركيا وسوريا والمغرب بقيمة تزيد عن القيمة المخططة البالغة 35 مليون جنيه خلال العام الجارى، ويتم حاليًا التواصل مع وكلاء لفتح أسواق جديدة فى كل من ليبيا واليمن.

وأكد «عبدالوهاب» العمل بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير احتياطى إستراتيجى من الزيوت والسلع الأساسية بمدة لا تقل عن 6 شهور يتم تجديدها دوريًّا، طبقَا لتعليمات القيادة السياسية.

يذكر أن شركة الإسكندرية للزيوت والصابون تأسست عام 1963، ويتبعها 4 مصانع فى كفر الزيات وكفر الشيخ ومصنعين فى الإسكندرية، وهى تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهى مملوكة بالكامل للشركة القابضة.