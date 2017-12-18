خطة طموح لدخول لافا الهندية سوق المحمول بمصر

❐ 1.2 مليار دولار إيرادات 2016/ 2017.. وطرح 9 هواتف ذكية وتقليدية

❐ خطة للتصنيع المحلى فى 2019.. وإنهاء دراسات الجدوى خلال 3 أشهر

❐ تعيين 700 موظف مع بداية العام.. وافتتاح

30 «ستور»

❐ تدشين مركز صيانة فى كل محافظة.. ومباحثات مع المشغلين ومواقع التسوق الإلكترونى

محمود جمال

تتبنى شركة لافا تكنولوجى الهندية للهواتف، خطة طموحة تستهدف من خلالها الاستحواذ على %20 من مبيعات سوق المحمول فى مصر، وبيع 200 ألف وحدة شهريا بحلول 2020.وكشف فيكرام سينج برمار، رئيس الشركة فى مصر وأفريقيا، عن اعتزامها طرح 9 هواتف بالسوق المحلية، مرحلة أولى منها 6 أجهزة سمارت فون، و3 آخرى عادية « feature phone » خلال أسابيع بأسعار تبدأ من 250 وحتى 5 آلاف جنيه تحت شعار «الفيل فى مواجهة التنين.

وأوضح برمار لـ«المال»، أن الشركة بدأت نشاطها بمصر خلال مايو الماضى، فى محافظة القليوبية، التى تتمتع بقوة شرائية كبيرة، واقتنصت حصة سوقية بين 8 و%10، وتعتمد إستراتيجياتها على إتاحة أحدث الهواتف بأسعار معقولة، وفقا لاحتياجات المستهلك المصرى، فى ظل سوق تنافسى يعمل به العديد من اللاعبين.

وكشف عن خطة لافا التوسع على مستوى الجمهورية خلال الشهرين المقبلين، وتدرس حاليا جدوى تصنيع هواتفها محليا فى 2019، بالتعاون مع بيوت خبرة، ومن المقرر الانتهاء منها خلال 3 أشهر.

ويقدر عدد موظفى الشركة فى مصر 300 موظف يرتفع عددهم إلى 1000 يناير المقبل، وتعمل مع صغار الموزعين بالمحافظات.

وأشار إلى أن الشركة تأسست 2009، لديها تواجد فى 16 دولة أبرزها الهند، وروسيا، والمكسيك، والسعودية، والكويت، والإمارات، وتايلاند، ونابيال، وأندونيسيا، وماينمار، وباكستان، كما تمتلك مركزًا للبحث والتطوير بالهند، حققت إيرادات خلال العام المالى الماضى 2017/2016 بلغت 1.2 مليار دولار.

وتابع: «تحتل الشركة المركز الأول فى الهند كعلامة تجارية محلية الصنع، لديها شبكة واسعة تضم 2000 موزع، و300 ألف محل».

وأضاف أن لافا كانت تفاضل بين أكثر من سوق أفريقية، للدخول من خلالها إلى القارة السمراء، مثل نيجيريا، وتونس، إلا أنها اختارت القاهرة، لتشابه الثقافات، والقيم بين الشعبين، الهندى والمصرى، والتسهيلات الحكومية الممنوحة للمستثمرين، لا سيما بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، ما يبرهن أن السوق المصرية واعدة، وتدير الشركة عملياتها فى أسواق الخليج بواسطة مركز هونج كونج .

واستطرد: «نسعى لتدشين مركز تقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء فى كل محافظة، يتولى إصلاح الأعطال خلال 3 أيام، وافتتاح 30 متجرًا، يحمل العلامة التجارية للشركة، يتيح للمستخدمين فرصة التعرف عن قرب على أجهزتنا دون بيعها .

فى سياق متصل، لفت إلى أن إجراء مفاوضات مع شركات الاتصالات الـ 4 العاملة بالسوق المحلية، ومواقع التسوق الإلكترونى والشراء الجماعى «سوق وجوميا» لإطلاق مجموعة من العروض على هواتفها .

يذكر أن شركة سامسونج الكورية تستحوذ على %43.4 من مبيعات سوق الهواتف الذكية فى مصر، تليها هواوى الصينية بـ %20، فيما تتوزع النسبة المتبقية على المنافسين، منهم لينوفو واتش تى سى وغيرهم .

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، فإن مبيعات سوق المحمول فى سبتمبر الماضى ارتفعت من 1.2 مليون جهاز شهريا خلال ديسمبر 2016، إلى 1.7 مليون وحدة فى سبتمبر 2017، مسجلة مبيعات إجمالية 3 مليارات جنيه، مقابل 1.8 مليار قبل تعويم الجنيه فى نوفمبر من العام المنصرم.

وبحسب وزير الاتصالات ياسر القاضى، فى حوار سابق نشرته «المال» سبتمبر الماضى، فإن حجم استيراد مصر من الهواتف سنويًّا يدور بين 2.5 و3 مليارات دولار، ما يؤكد وجود فرص واعدة للتصنيع المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.