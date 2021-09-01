خطة ضريبية جديدة في كندا ستجمع 8.6 مليار دولار من البنوك

تشتمل هذه الحصيلة على ضرائب أعلى للدخل بقيمة 5.3 مليار دولار على أرباح البنوك الكبيرة وشركات التأمين، بداية من هذا العام حتى 2026.

وضع رئيس وزراء كنداء جستين ترودو خطة ضريبية جديدة ستؤدي إلى جمع 10.8 مليار دولار كندي (8.6 مليار دولار أمريكي) من البنوك وشركات التأمين في كندا خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسَب وثائق نشرها الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو.

طرح خطة ضريبية جديدة

وبحسب وكالة بلومبرج، تشتمل هذه الحصيلة على ضرائب أعلى للدخل بقيمة 5.3 مليار دولار على أرباح البنوك الكبيرة وشركات التأمين، بداية من هذا العام حتى 2026.

وتشمل هذه الأموال أيضًا مبلغًا إضافيًّا بقيمة 5.5 مليار دولار ناتج ضريبة مؤقتة يطلق الليبراليون عليها “توزيعات أرباح تعافي كندا”.

تم الإعلان عن الضرائب الجديدة، الأسبوع الماضي، من قِبل الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الكندي، لكن الحزب لم يقدّم توقعات معينة بشأن الإيرادات حتى أصدر منصة أكثر تفصيلًا، اليوم الأربعاء.

يواجه حزب ترودو الليبرالي صعوبات في الاستفتاءات، وهو يدشن حملات انتخابية للفوز بفترة ثالثة خلال تصويت يوم 20 سبتمبر المقبل.

ولم يكشف الليبراليون طريقة عمل برنامج توزيعات أرباح تعافي كندا.