خطة سداد 11.1 مليار دولار حجم الديون الخارجية قصيرة الأجل المستحقة على مصر

أعلن البنك المركزي أن حجم الديون الخارجية قصيرة الأجل المستحق على مصر، انخفض لنحو 11.13 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 11.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي .

ويسجل الدين الخارجي قصير الأجل نحو 10.17% من إجمالي الديون الخارجية التي تبلغ قيمتها 109.36 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019 مقابل 93.13 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018، بزيادة 16.2 مليار دولار .

وتضم الديون قصيرة الأجل 2.519 مليار دولار قيمة اتفاقية مبادلة العملة مع الصين التي تم توقيعها في 2016 .

خطة السداد

ووفقًا لجدول سداد الدين وفقًا لتقرير وضع الاقتصاد الخارجي بنهاية سبتمبر الماضي، فقد استحق على مصر قسطًا بقيمة 3.346 مليار دولار في أكتوبر 2019، منها 3.308 مليار دولار أصل الدين، و37.8 مليون دولار فوائد .

كما استحق قسطين الأول بقيمة 1.226 مليار دولار في نوفمبر 2019، و3.258 مليار دولار في ديسمبر من نفس العام .

وخلال 2020 يستحق على الدولة 9 أقساط الأول بقيمة 1.353 مليار دولار في يناير بواقع 1.336 مليارًا أصل الدين و17.2 مليونًا فوائد، والثاني 656.8 مليون دولار بواقع 649 مليونًا أصل الدين و7.4 مليونًا فوائد .

وخلال مارس الجاري استحق على مصر 408.3 مليون دولار بواقع 402.9 مليونًا أصل الدين و5.3 مليونًا فوائد، وفي أبريل المقبل يستحق 361.8 مليون دولار منها 4.4 مليونًا فوائد، وفي مايو 125 مليون دولار منها 2.9 مليونًا فوائد .

ويستحق 4 أقساط خلال يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، الأول بقيمة 12.7 مليون دولار، والثاني بقيمة 158.5 مليون دولار، والثالث بقيمة 112.4 مليون دولار، والرابع بقيمة 112.2 مليون دولار .

ويبلغ مجموع أصل الدين قصير الأجل المستحق على مصر 11.033 مليون دولار، بينما الفوائد تسجل 99.05 مليون دولار.

والدين قصير الأجل هو الذي يستحق خلال عام سواء على مستوى تاريخ الاستحقاق الأصلي أو المتبقى من فترة الاستحقاق .