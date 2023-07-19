خطة حكومية لجذب راغبى السياحة العلاجية

تعتزم الحكومة تنفيذ خطة لوضع مصر لاعبًا رئيسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية، لتوفير الدولار وتطوير الخدمات الطبية بعد بدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى عدد من المحافظات.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن ما تمتلكه مصر من مقومات للسياحة العلاجية تفوق بكثير تصنيفها على الخريطة العالمية، إذ تتواجد مصر بالمركز الرابع على مستوى الدول العربية، والمركز 26 عالميًا، موضحا أن مصر تولى اهتماماً كبيرا بهذا القطاع.

وأضافت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار أن هناك خطة لاستحداث تأشيرة السياحة العلاجية واستقطاب راغبيها عبر حملات دعائية وترويجية.

وقال الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إنه بصدد وضع خطة تسويقية طموحة لزيادة حصة مصر السوقية من السياحة العلاجية على المستويين العربى والإفريقي، خاصة أن مصر مؤهلة وبقوة للمنافسة لما تمتلكه من مناطق جذب ذات شهرة عالمية ولما تمتلكه من منشآت صحية متمتعة بمعايير جودة معتمدة من هيئة الاعتماد الدولية (إسكوا) .

وأضاف طه أن الهيئة بصدد تطوير آلية تأهيل واعتماد المنشآت الصحية بمعايير مشتركة مع منظمة «تيموس» أحد أهم المنظمات الدولية المانحة لشهادات الاعتماد فى مجال السياحة العلاجية الطبية.

وأكد أن منظومة التأمين الصحى الشامل تفتح آفاقًا جديدة فى ملف السياحة العلاجية لتكون أحد الروافد الهامة للدخل القومى بهدف زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.

وأوضح أن الهيئة تعمل الآن على تطوير الإصدار الحالى للمعايير المشتركة لاعتماد المنشآت الطبية لاستقبال السياحة العلاجية خاصة فيما يتعلق بمعايير الرعاية الصحية للمريض الدولي، وإصدار برنامجًا متكاملًا لقاصدى تلك النوعية من الخدمة يضمن تطبيق أفضل الممارسات الإكلينيكية، والبروتوكولات العلاجية، إلى جانب جودة الخدمات اللوجستية والفندقية منذ وصول المريض إلى مصر وحتى مغادرته .

قال عبد الله عبيد المدير التنفيذي لمنصة «ماكروكير» لخدمات السياحة العلاجية إن فرص الدولة المصرية فى الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق السياحة العلاجية بالمنطقة كبيرة، مشيدًا بدور هيئة الاعتماد والرقابة فى تأهيل المستشفيات لتكون بالجودة المطلوبة لاستقبال السائحين.

وأشار «عبيد» فى تصريحات خاصة لـ «المال» إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ينظم استقدام السائحين ويسمح بآلية عمل موحدة مع شركات التأمين الطبى الخارجية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الخدمات الطبية.

وشدد على أهمية اكتساب ثقة شركات التأمين الطبى خارج مصر، ووضع اتفاقيات واضحة بأسعار تراعى منافسة الأسواق للسياحة العلاجية خاصة الهند.

وأوضح «عبيد» أهمية التركيز على السائح الإفريقى والعربى خاصة أن كثير من هذه الدول لا تتوفر فيها كل التشخيصات المطلوبة للعلاج، وتجهيز استمارة خاصة للتعرف على حالة المريض والحالة الصحية العامة، وتسجيل رقم الهاتف الخاص به لتسهيل التواصل ضمن نظام خاص للسياحة العلاجية.

وأشار «عبيد» إلى إمكانية وضع برامج خاصة بأمراض الأورام والعمليات الجراحية وترويجها بشكل احترافى لمتابعة نسب نجاحها، لافتًا إلى أهمية مشاركة كافة الجهات ذات الصلة فى تسهيل استقدام السائحين.

وقال خالد المصرى مدير المبيعات بمستشفى العربى إن السياحة العلاجية تحتاج لطريقة معينة فى الترويج مثل استخدام التكنولوجيا و وسائل التواصل الاجتماعي، مقترحًا تنفيذ برنامج محدد عبر هيئة تنشيط السياحة وإعادة النظر فى الطرق المستخدمة فى الترويج لمنتج السياحة العلاجية والاستشفائية .

وأشاد بما وصفه التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية للاستفادة الحقيقية من هذا المنتج السياحي، مطالبًا فى الوقت نفسه بسرعة تنفيذ التوصيات على أرض الواقع لوضع مصر فى مكانتها التى تستحقها عالميًا.

واقترح إنشاء هيئة مستقلة يكون لها مظلة مالية واضحة، تضم كافة الجهات ذات الصلة من هيئة تنشيط السياحة وإدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وغرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن وجود هذه الهيئة يسهل التواصل مع الجهات المختلفة ويسمح بتلافى أى معوقات بسرعة كبيرة.

أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية امتلاك الهيئة الكثير من الأدوات التى تضمن تقديم خدمات طبية متقدمة، وفتح الأبواب للمنافسة فى أسواق السياحة العلاجية بإمكانية توفير الرعاية لعدد كبير من الوافدين الراغبين من دول إفريقيا والمنطقة بأحدث النظم الصحية عالميًا.

وأضاف فى تصريح لـ «المال» أنه يستهدف التوسع فى أعداد مستشفيات الهيئة بجنوب سيناء مثال مستشفيات سانت كاترين، طابا، دهب، لتعزيز قدراتها وتوسيع نطاق تواجدها الجغرافى لتكون أكثر جذبًا للسياحة العلاجية، وتنمية مشروع السياحة العلاجية «نرعاك فى مصر» لتشجيع الاستثمار الصحى فى مصر، والتنسيق مع شركات القطاع الخاص التى ترغب فى المشاركة بالمشروع.

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة والسياحة بالحوار الوطنى إنه تم طرح ملف السياحة العلاجية خلال مناقشات الحوار الوطني، وهناك أكثر من فكرة للتطوير خاصة بمناطق سيوة والوادى الجديد واستغلال بحيرات المياه الكبريتية، والرمال ذات الخصائص الطبيعية.

ولفت فى بيان صحفى إمكانية تدشين مجمع طبى واحد ضخم بأحد المدن السياحية ليكون قِبلة للراغبين خاصة بعد البنية التحتية وشبكة الطرق الجديدة.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنه يجرى التجهيز لاستضافة مدينة شرم الشيخ للمؤتمر الدولى المصرى الثانى للسياحة الصحية تحت عنوان تطبيقات السياحة الصحية المصرية.

وأضاف فى بيان صحفى أنه جرى الاتفاق على عقد مؤتمر عالمى من 28 إلى 29 سبتمبر 2023 فى مدينة شرم الشيخ للترويج لإمكانيات مصر فى تقديم الخدمات الطبية بجودة عالمية، وإبراز التطور الكبير فى المستشفيات المصرية.

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى إن المستشفيات الجامعية المصرية تتمتع بعدد من الفرص التنافسية فى مجال السياحة الصحية، ومن بين هذه الفرص: الخبرة والتخصص إذ تمتلك المستشفيات الجامعية فى مصر فرقًا طبية ذات خبرة عالية فى مختلف التخصصات الطبية، فضلاً عن التقنيات والمعدات الطبية المتطورة التى تمتلكها المستشفيات الجامعية ،جاء ذلك وخلال الجلسات التحضيرية لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية

واقترح «عاشور» تقديم المستشفيات الجامعية فى مصر برامج تجمع بين العلاج واستكشاف المعالم السياحية مما يعزز الفرص التنافسية لمصر، ويزيد من الجاذبية للمقصد المصرى.

وأكد أن المستشفيات الجامعية فى مصر تسعى إلى تطوير التقنيات والابتكارات الطبية من خلال الأبحاث العلمية وتقديم خدمات علاجية مبتكرة ومتقدمة.