طاقة

خطة حكومية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة بمطروح

بطاقة 12.5 مليون متر مكعب شهريا
منتصر محمود 9:21 ص, الأحد, 23 يناير 22 9:21 ص, الأحد, 23 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تخطط الحكومة لتدشين محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة فى محافظة مطروح بطاقة تصل إلى نحو 12.5 مليون متر مكعب شهريا.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة أن الخطة تتضمن تنفيذ المحطات على 3 مراحل خلال 4 سنوات وحتى نهاية 2025، وتم إعداد خطة استراتيجية تحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة.

وأضافت المصادر أن المرحلة الأولى تتضمن تدشين محطات بطاقة 141 ألف متر مكعب يوميا، تليها المرحلة الثانية بطاقة نحو 245 ألف مترا يوميا، وأخيرا المرحلة الثالثة بطاقة تصل إلى 25 ألف متر مكعب يوميا.

اقرأ أيضا  «قناة السويس» تبدأ خطوات الاعتماد على الطاقة المتجددة بإنتاج 10 كيلو وات من الشمس والرياح

وأوضحت أن تلك المحطات ستكون موجهة للشرب لمواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب فى ظل محدودية موارد مصر المائية، بالإضافة للتوسع السكانى والعمرانى والصناعى والزراعى ما يضغط على مياه النيل وغيرها.

وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء تلتزم بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتلك المشروعات عبر موارد الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وستكون غالبا عبر «الشمسية»، مما يتطلب إضافة محطات عملاقة بتلك المناطق التى سيتم تدشين المشروعات بها.

اقرأ أيضا  باستثمارات 506 ملايين دولار.. اتفاقيتان جديدتان للبحث عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية

وأكدت المصادر أن مصر تتميز بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة من الرياح والشمس التى تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة، وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترا مربعا من الأراضى غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتستطيع مصر توليد قدرات تصل إلى 90 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة من المصادر الشمسية والرياح، بما يضعها على قمة القدرات الكهربائية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى يمكن إنتاجها من المصادر النظيفة.

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يكرم الفائزين بمسابقة التمور المصرية بدورتها الخامسة بسيوة 2022

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قد أعلن فى تصريحات سابقة أن خطة التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب مقسمة إلى 6 خطط خمسية، تمتد من عام 2020 وحتى 2050،  بالتعاون مع كل الجهات المعنية من الوزارات المختلفة، ومنها الموارد المائية والرى، لتوفير طاقة إجمالية 6.4 مليون متر مكعب يوميًا بتكلفة إجمالية متوقعة 134 مليار جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

ملف الكاتب منتصر محمود

اقرأ أيضاً

بلومبيرج: أمريكا طالبت قطر بمد أوروبا بالغاز المسال حال غزت روسيا أوكرانيا

وائل كمال 2:55 م, السبت, 22 يناير 22

رويترز: التزام أوبك وحلفائها باتفاق تقليص إنتاج النفط ارتفع إلى 122% في ديسمبر

أحمد فراج 10:55 ص, السبت, 22 يناير 22

رويترز: الصين تصب 4 ملايين برميل من النفط الإيراني في مخزونها

أحمد فراج 2:52 م, الجمعة, 21 يناير 22

سعر النفط يهبط عالميا من ذروة 7 سنوات التى بلغها خلال الأسبوع الحالى

أحمد فراج 2:45 م, الجمعة, 21 يناير 22

مباحثات مصرية ماليزية لبحث التعاون المشترك في قطاع البترول والغاز الطبيعى

نسمة بيومي 12:34 م, الخميس, 20 يناير 22

باستثمارات 506 ملايين دولار.. اتفاقيتان جديدتان للبحث عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية

نسمة بيومي 12:28 م, الخميس, 20 يناير 22