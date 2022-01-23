خطة حكومية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة بمطروح

تخطط الحكومة لتدشين محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة فى محافظة مطروح بطاقة تصل إلى نحو 12.5 مليون متر مكعب شهريا.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة أن الخطة تتضمن تنفيذ المحطات على 3 مراحل خلال 4 سنوات وحتى نهاية 2025، وتم إعداد خطة استراتيجية تحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة.

وأضافت المصادر أن المرحلة الأولى تتضمن تدشين محطات بطاقة 141 ألف متر مكعب يوميا، تليها المرحلة الثانية بطاقة نحو 245 ألف مترا يوميا، وأخيرا المرحلة الثالثة بطاقة تصل إلى 25 ألف متر مكعب يوميا.

وأوضحت أن تلك المحطات ستكون موجهة للشرب لمواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب فى ظل محدودية موارد مصر المائية، بالإضافة للتوسع السكانى والعمرانى والصناعى والزراعى ما يضغط على مياه النيل وغيرها.

وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء تلتزم بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتلك المشروعات عبر موارد الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وستكون غالبا عبر «الشمسية»، مما يتطلب إضافة محطات عملاقة بتلك المناطق التى سيتم تدشين المشروعات بها.

وأكدت المصادر أن مصر تتميز بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة من الرياح والشمس التى تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة، وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترا مربعا من الأراضى غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتستطيع مصر توليد قدرات تصل إلى 90 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة من المصادر الشمسية والرياح، بما يضعها على قمة القدرات الكهربائية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى يمكن إنتاجها من المصادر النظيفة.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قد أعلن فى تصريحات سابقة أن خطة التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب مقسمة إلى 6 خطط خمسية، تمتد من عام 2020 وحتى 2050، بالتعاون مع كل الجهات المعنية من الوزارات المختلفة، ومنها الموارد المائية والرى، لتوفير طاقة إجمالية 6.4 مليون متر مكعب يوميًا بتكلفة إجمالية متوقعة 134 مليار جنيه.