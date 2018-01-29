خطة تنويع محفظة بنك الاستثمار القومي على مائدة رئيس الوزراء

المال- خاصالتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر هيئة الاستثمار، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛ لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بمجال عمل الوزارة.فى بداية اللقاء عرضت الوزيرة آخِر المستجدات المتعلقة بإعداد خطة العام المالى ال

المال- خاص





التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر هيئة الاستثمار، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛ لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بمجال عمل الوزارة.

فى بداية اللقاء عرضت الوزيرة آخِر المستجدات المتعلقة بإعداد خطة العام المالى المقبل 2018/ 2019، والخطة متوسطة المدى، وما تم فى هذا الصدد من تلقّ لردود واحتياجات الوزارات المختلفة الخاصة بالمشروعات الجارى تنفيذها، مع التركيز على المشروعات التى قاربت على الانتهاء لتعظيم الفائدة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة تلك المشروعات، وتأكيدًا لإعمال مبدأ كفاءة الإنفاق.

كما عرضت الوزيرة الموقف الخاص بقانون التخطيط الموحد، الذى يؤكد فكرة اللا مركزية والاهتمام بالخطط التى تتم على مستوى جميع المحافظات والوحدات.

وأكد رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، أهمية التركيز بشكل أساسي فى عمليات التخطيط على البيانات الخاصة بالقرى والوحدات الصغيرة بما يتيح إعداد خطط تفصيلية على مستوى القرى، فضلًا عن التركيز فى توجيه المزيد من الاستثمارات لمختلف مناطق الصعيد، بما يسهم فى استكمال منظومة الخدمات المتواجدة بهذه القرى بوجه عام، والشعور بثمار التنمية التى تتم فى مختلف القطاعات.

من ناحية أخرى استعرضت الوزيرة آخر المستجدات المتعلقة بخطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى وفض التشابكات والتسويات المالية التى تمت مع مجموعة من الهيئات، والتى من بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة نقل الكهرباء، كما عرضت الوزيرة المقترح الخاص بمجموعة الشركات التى سيتم طرح مجموعة من اسهمها فى برنامج الطروحات، لتنويع محفظة الاستثمارات الخاصة ببنك الاستثمار القومى وهو ما يتيح فرصة أكبر لقيامه بدوره فى تمويل خطط التنمية بمصر وتنشيط برنامج الطروحات بما يعود بفائدة على الاقتصاد القومى ودعم تنشيط البورصة، بالتنسيق بشكل متكامل مع وزارة المالية.

وفيما يتعلق بالموقف الخاص ببرنامج الإصلاح الإدارى، أشارت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 200 قيادة من القيادات المتوسطة بالجهاز الإدارى للدولة على مجموعة من البرامج الإدارية والسلوكية وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بملف التدريب باعتباره استثمار فى العنصر البشري مع اهمية وجود تقيم جاد ومستمر.

كما عرضت الوزيرة الموقف الخاص بالخطة الاستراتيجية المتعلقة ببرنامج التدريب والمهارات، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع مجلس أمناء أكاديمية التدريب وتأهيل الشباب خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعن مشروع رواد 2030، أوضحت الوزيرة أهمية هذا المشروع باعتباره برنامجًا متكاملًا لتأهيل الشباب على ريادة الأعمال بالتعاون مع المدارس والجامعات.

كما تناول اللقاء الموقف التنفيذى الخاص بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه جارٍ التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة فيما يتعلق ببرامج التدريب والأعداد التى سيتم نقلها.

واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، الموقف الخاص بحصر الأصول غير المستغلة، مشيرة إلى ما قامت به الوحدة المشكلة داخل الوزارة لمتابعة موقف الأصول غير المستغلة واستكمال البيانات الخاصة بها، موضحة أنه جار الترويج لمجموعة من الاصول من خلال شركات خاصة وبنك الاستثمار القومى لتعظيم الاستفادة منها.

وحول محاور خطة 2018/2019، أوضحت الوزيرة أن المستهدف هو تحقيق زيادة فى حجم الاستثمارات الكلية فى حدود 20%، بما يسهم فى زيادة فرص التشغيل، والعمل على زيادة التنسيق مع الوزارات التى لها قيم مضافة مثل قطاع الصناعة، وقطاع الاستخراجات والمعادن وقطاع البنية الاساسية والتشييد باعتبارها قطاعات توفير المزيد من فرص العمل، مع التركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات بمناطق إقليم الصعيد، موضحة أن خطة عام 2018/ 2019 تستهدف أيضًا الوصول بمعدل النمو إلى 5.8% مدفوعة بحجم اكبر من الاستثمارات.

وصرحت الوزيرة، عقب الاجتماع، بأن معدل التضخم الشهرى انخفض للمرة الأولى خلال الشهر الماضى، وأعطى نتائج سالبة، وهو ما يعنى أن هناك انخفاضًا حقيقيًّا فى أسعار مختلف السلع والخدمات.