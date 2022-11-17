خطة النواب: مناقشة ختامي الموازنة العامة للدولة 2022/2021 الأسبوع المقبل

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاسبوع القادم سوف يشهد 6 اجتماعات للجنة الخطة والموازنة ،حيث يناقش الاجتماعين الأول والثاني يوم الأحد 20 نوفمبر استعراض الصورة الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة 2022/2021 واستعراض العلاقة بين حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ونتائج الحسابات الختامية.

وأشار وكيل خطة النواب الي ان الاجتماع الثالث يوم 21 نوفمبر الجاري يستعرض التنفيذ الفعلي لهذة الدولة متوسطة المدى للتنمية المستدامة(2018 /2019 /2021/2022) في ضوء حساب ختامي الموازنة العامة للدولة من السنة المالية 2022/2021

اما الاجتماع الرابع سوف يناقش الايردات التي تضمنها حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ( ضرائب دخل، قيمة مضافة، جمارك، عقارية والإيرادات الأخرى من السنة المالية 2022/2021.

واكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاجتماع الخامس يناقش حساب ختامي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعتي القاهرة والإسكندرية والمستشفيات التابعة لها عن السنة المالية 2022/2021.

اما الاجتماع السادس والأخير وينعقد يوم الثلاثاء 22 نوفمبر سوف يخصص لاستكمال مناقشة حساب ختامي موازنة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعتي أسيوط وجنوب الوادي بقنا والمستشفيات التابعة لها عن السنة المالية 2022/2021.