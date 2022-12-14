خطة النواب: مناقشة الحساب الختامي لموازنات بعض الجهات في 4 اجتماعات الأسبوع المقبل

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تعقد 4 اجتماعات بداية من يوم الإثنين 19 ديسمبر الجاري، الاجتماع الأول يوم الإثنين المقبل، وسوف يناقش حساب ختامي موازنة التجارة والصناعة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2021/2022.

وفي نفس اليوم تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاجتماع الثاني ويخصص لاستكمال مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التجارة والصناعة ( الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – صندوق تنمية الصادرات المصرية) للسنة المالية 2021/2022.

وقال سالم إن الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 ديسمبر سوف يخصص لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية – الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2021/2022.

وفي نفس اليوم يعقد الاجتماع الرابع لاستكمال مناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية (جهاز تنمية التجارة الداخلية- الشركة المصرية لتجارة الجملة) للسنة المالية 2021/2022.

تأتي تلك الاجتماعات في إطار قيام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مناقشة وبحث ختامي الموازنة العامة للدولة والجهات والهيئات التابعة لها.