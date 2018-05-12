خطة النواب: لن يتم الالتفات لمطالب اللجان المتأخرة في تقارير الموازنة

اسمين فوازأمهلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اللجان النوعية التي تخلفت عن تسليم تقاريرها الخاصة بموازنة ٢٠١٨/٢٠١٩ الخميس الماضي حتى الأسبوع الجاري، تمهيدا لإدراج الموازنة الجديدة ضمن جدول أعمال جلسة عامة خلال الفترة المقبلة للتصويت عليها.من جانبه استبعد النائب ياس

اسمين فواز

أمهلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اللجان النوعية التي تخلفت عن تسليم تقاريرها الخاصة بموازنة ٢٠١٨/٢٠١٩ الخميس الماضي حتى الأسبوع الجاري، تمهيدا لإدراج الموازنة الجديدة ضمن جدول أعمال جلسة عامة خلال الفترة المقبلة للتصويت عليها.

من جانبه استبعد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال” نية اللجنة لمناقشة اي مطالب للجان البرلمانية المتأخرة عن تسليم تقاريرها الخاصة بموازنة العام المالي القادم،قائلا:”سنناقش مدى إمكانية تنفيذ مطالب زيادة المخصصات التي ارسلتها اللجان ضمن تقارير الموازنة الخميس الماضي، أما المتأخرين منها فلن يلتفت إلى أي مطالب لديهم”.

وبحسب مشروع الموازنة للعام الجديد، بلغت موازنة قطاع الصحة 61،811 مليار جنيه، مقابل 54،923 مليار العام الماضى، و115،667 مليار للتعليم مقابل 107،075 مليار، كما سجل إجمالي الموازنة المقسمة بين التعليم العالي والجامعات 38،5 مليار، و3 مليارات للمعاهد والمراكز البحثية.

وأوضح عمر أن اللجنة تدرج توصياتها بالزيادة في تقريرها النهائي الذي يتم عرضه على الجلسة العامة التي تحسم زيادة أي مخصص من عدمه، متوقعا زيادة المخصصات الدستورية الثلاثة وهي الصحة والتعليم والبحث العلمي بما لا يتجاوز الـ50 مليار بأي حال، لصعوبة تدبير مبالغ إضافية.

وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه، وخفض نسبة العجز فى الموازنة الجديدة إلى %8.4 من الناتج المحلى الإجمالي.

وبلغت الفوائد بمشروع الموازنة العامة 541،305 مليار جنيه، مقابل 380،986 مليار العام الماضي.