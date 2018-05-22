خطة النواب: لم نناقش زيادة موازنة التعليم بالعام الجديد بمقدار 62 مليار جنيه

سيلفيا نبيل :لم تناقش أي أرقام خاصة بالوزارة خلال اجتماع اللجنة ياسمين فواز نفت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة التربية والتعليم بموازنة العام المالي الجديد 2018 /2019 بمقدار 62 مليارا بينها 16 مليارا زيادة متوقعة في

سيلفيا نبيل :لم تناقش أي أرقام خاصة بالوزارة خلال اجتماع اللجنة

ياسمين فواز

نفت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة التربية والتعليم بموازنة العام المالي الجديد 2018 /2019 بمقدار 62 مليارا بينها 16 مليارا زيادة متوقعة في أجور المعلمين.

جاء ذلك عقب اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة موازنات البرامج والأداء لوزارات المالية والتخطيط والإصلاح الإداري، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والتربية والتعليم والتعليم الفني وفقا لآخر تعديل تم الاتفاق عليه مع لجنة الخطة والموازنة.

من جانبها ،أكدت النائبة سلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، في تصريحاتها ل” المال” انها لم تناقش اي ارقام أثناء مناقشة موازنة وزارة التربية والتعليم بموازنة العام المالي بنظام البرامج والاداء اليوم الثلاثاء ،مضيفة أن ما تم تداوله من تصريحات في هذا الشأن علي المواقع الإخبارية غير دقيق.

وأوضحت أن الوزارة هي التي طالبت بهذا المبلغ وليس اللجنة،مضيفة أن سعيد صديق ممثل وزارة التربية والتعليم قال خلال الاجتماع عن طلب الوزارة موازنة 128 مليار جنيه، إلا أن ما تم تخصيصه من وزارة المالية هو 89 مليون جنيه.

وكانت تداولت عدة مواقع إخبارية تصريحات بشأن موافقة لجنة الخطة والموازنة بالمجلس علي زيادة الاعتمادات المالية لوزارة التربية والتعليم 62مليار جنيه منها 16مليار جنيه زيادة في اجور المعلمين.