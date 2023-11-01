«خطة النواب»: دعوات المقاطعة قضت على «عقدة الخواجة» والتباهي بالمنتجات المستوردة

رحب النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بدعوات مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة بعض المنتجات التي تحمل علامات تجارية عالمية ودعم نظيرها المحلي، قائلا: “أهم ما يميز تلك الدعوات أننا تخلصنا من عقدة الخواجة التي كانت منتشرة مؤخرا والتباهي بشراء منتجات مستوردة”.

وأشار إمام في تصريحاته لـ:”المال”، إلى أن دعم المنتج المحلي وتوطين الصناعة أمر محمود نأمل أن يستمر على المدى البعيد لتقليل فاتورة الاستيراد.

وتابع إمام: “أعتقد أن المصريين في الخارج تأثيرهم في المقاطعة سيكون أقوى على الشركات خارج مصر”.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رغم حسن مقاصد تلك الحملات لكنها قد تحمل شركات مصرية، لذا نأمل أن هذه الحملات توضح الفارق بين منتج عالمى باع حق امتياز علامته بمنطقة لشريك عربى أو مصرى وبين ماركة عالمية تدير بنفسها وتمتلك وتدعم قوات الاحتلال، حتى لا يؤثر ذلك على العمالة المصرية والشركات المصريه التى ليس لها ذنب، وهنا يوجد دور على هذه الشركات لتوضيح الأمر والتواصل مع الناس، كما نأمل أن يساعد هذا الموقف على تحسين جودة المنتجات الوطنية وزيادة القدرة على المنافسة.